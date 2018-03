Blühender Gehweg in den Kappesgärten

Anzeige

Der Gehweg entlang der Feldseite in den Kappesgärten im Ortsteil Neckarhausen wird in den kommenden Tagen neu gestaltet. Das teilt die Gemeinde Edingen-Neckarhausen mit. Ziel sei es, einen ökologischen Übergang in den naturnahen Randbereich zu bilden.

Aufgrund von Verwitterung und Aufwölbungen des Gehwegplattenbelags durch die Wurzeln der angrenzenden Bäume sei der Gehweg nicht mehr verkehrssicher, schreibt die Gemeinde. Durch die Neugestaltung werde der Bereich zwischen Fahrbahn und Außenbereich ökologisch aufgewertet. Hierfür werde der Gehwegplattenbelag entfernt und stattdessen eine Blühmischung eingesät. Zusätzlich werden weitere Bäume und Blühsträucher entlang des neuen Blühstreifens nachgepflanzt, heißt es aus dem Rathaus. Hierdurch würden neue Lebensräume und ein verbessertes Nahrungsangebot für Insekten insbesondere im Feldrandbereich geschaffen. red