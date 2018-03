Blühstreifen ersetzen Brombeeren

Anzeige

Wenn der Frühling kommt, blüht die Gemeinde Edingen-Neckarhausen buchstäblich auf. Gleich an mehreren Stellen in der Gemarkung hat der Bauhof Blumenmischungen eingesät, die ihre bunte Pracht entfalten sollen. Verschwunden sind dafür beispielsweise Brombeerhecken, wie an der Bushaltestelle „Pfälzer Hof“ in Edingen.

Aber muss dieser Kahlschlag wirklich sein? Wird damit nicht eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten und ein Unterschlupf für Igel und Vögel zerstört? Diese Sorge äußert zumindest „MM“-Leserin Anna Amalia Janusch-Ermarth. Bei der Gemeinde teilt man diese Sorge nicht.

Als Müllplatz missbraucht

„Die Hecke war von Unrat durchsetzt und als wilde Müllkippe missbraucht“, erläutert Herbert Stein vom Bauamt der Gemeinde dem „MM“ bei einer Besichtigung vor Ort. „Deshalb hatten wir auch Untermieter, die wir nicht wollen, nämlich Ratten“, spricht er ein weiteres Problem an. Gerade diesen ins Auge fallenden Bereich am Eingang zum Sportzentrum habe man ökologisch aufwerten wollen, erklärt Stein. So würden Blühsträucher gesetzt und Blühmischungen eingesät, um so Nahrung für Insekten zu schaffen. Sommer- und Sonnenblumen, Mohn und verschiedene Wildblumen seien darin enthalten. Im ersten Jahr werden es vor allem einjährige Blüher sein, in den Folgejahren dann die mehrjährigen.