Blutspende nur nach Anmeldung

„Besonders in den Sommermonaten werden Blutkonserven knapp“, schreibt der DRK-Blutspendendienst und ruft zum nächsten Spendentermin in Edingen auf. Am Montag, 24. August, sind Spender – nach Anmeldung – von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Pestalozzi-Turnhalle (Robert-Walter-Straße 3) willkommen. Der DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg und Hessen verlost noch bis 11. September unter allen Spendern wöchentlich einen Weber Gasgrill und drei Grill-Schürzen.

Die Blutspende findet aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen ausschließlich nach vorheriger Terminreservierung statt. Diese ist online möglich unter terminreservierung.blutspende.de/m/edingen. Fragen rund um die Blutspende beantwortet die kostenlose Hotline unter 0800/11 949 11. red/agö

