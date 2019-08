Blutspender gesucht

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet um Blutspenden. Auch in der Ferienzeit seien viele Menschen auf die Spenden angewiesen. „Für die Patientenversorgung sind freie Liegen bei den DRK-Blutspendeterminen bedenklich, denn auch im Sommer wird Blut dringend benötigt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus diesem Grund lädt das DRK zum Blutspendetermin am Montag, 26. August, von 15.30 bis 19.30 Uhr in die Pestalozzi-Turnhalle in der Robert-Walter-Straße in Edingen ein.

Ausreichend trinken

Eine Blutspende sei auch bei hohen Temperaturen möglich, so das DRK. Wichtig sei es aber, ausreichend zu trinken. Eine Spende abgeben kann jeder Volljährige bis zum 73. Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen.

Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zum Thema sind unter der gebührenfreien Hotline 0800/1194911 und unter www.blutspende.de erhältlich. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019