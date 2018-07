Bootstour wird nicht zur Tortur

Anzeige

Zu Lande und zu Wasser startete der TV Edingen in die Ferienzeit. Im Rahmen des kommunalen Ferienprogramms organisierte der Verein gleich zu Ferienbeginn ein tolles Spielfest im Park der ehemaligen Schlosswirtschaft, bevor dann Kanufahren auf dem Neckar als einer der beliebtesten Ferienhits auf dem Plan stand. Die Tour mit den Kanadiern Schorsch, Spengler, Kappe-Bäcker, Gerd und „Hol über“ schlug Wellen der Begeisterung.

Zunächst trafen sich 30 Ferienkinder beim ausgebuchten Ferienspaß am Bootshaus oberhalb der Anlegestelle. Bevor die Boote zu Wasser gelassen wurden, wies Sabine Danzer die Leichtmatrosen in das Einmaleins für paddelnde Flussfahrer ein. Dazu zählt auch, dass der Kapitän an Bord das Sagen hat und den Kurs bestimmt. Sie und ihr Ehemann Alois haben zwar die Leitung der Kanugruppe abgegeben, organisieren aber nach wie vor den Paddelspaß im Rahmen des Ferienprogramms. Zunächst wurden alle Paddler mit Schwimmwesten ausgestattet. Beim Einsteigen in die Kanadier folgte dann das Kommando: „Bitte alle hinsetzen, niemand darf stehen bleiben, sonst gerät das Boot ins Wanken.

Mit dem Paddel in der Hand ging es dann neckaraufwärts Richtung Wieblingen. „Zum Glück wehte eine leichte Brise, so dass die Bootstour zu keiner Tortur wurde“, stellte Alois Danzer angesichts der tropischen Temperaturen fest. Passend dazu sang die Crew „Wir lagen vor Madagaskar“ aber glücklicherweise ging kein „Mann über Bord“.