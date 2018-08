Bretonen erkunden die Region

Eine Jugendgruppe aus dem bretonischen Plouguerneau ist am Donnerstagabend zu einer deutsch-französischen Jugendbegegnung in Edingen-Neckarhausen angekommen. IGP-Vorsitzende Barbara Rumer und weitere Vorstandsmitglieder begrüßten sie. Die Gruppe wird von Agathe Loaec geleitet und in der ersten Woche auch vom Vorsitzenden des Comité de Jumelage, Guillaume Appriou, begleitet.

Gemeinsam mit der IGP wurde ein interessantes Programm vorbereitet, zu dem die Jugendlichen der Neckargemeinde eingeladen sind. Neben sportlichen Aktivitäten und Sprachanimation stehen Ausflüge in die nähere Umgebung sowie Einladungen der Schützengesellschaft Neckarhausen und des Bouleclubs zu einem Turnier auf dem Programm. Als besondere Höhepunkte gelten auch Veranstaltungen, die im Rahmen der Jubiläumsfestwoche der Partnerschaft vom 25. bis 30. August stattfinden wird.

Die Franzosen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren freuen sich über die Teilnahme deutscher Jugendlicher, die sich per email igp@igp-jumelage.de melden oder direkt zur Unterkunft der Gruppe in der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen kommen können. Auch telefonische Anmeldung ist möglich unter 0176/22 66 97 12 oder 06203/10 89 50 (Plouguerneau-Haus). Die Jugendbegegnung wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk gefördert.

Gestern waren die Gäste im Hallenbad und trafen sich abends mit Jugendlichen aus der Neckargemeinde. Heute geht es nach Heidelberg, wo auch eine Fahrt auf den Königstuhl per Zahnradbahn und natürlich eine Besichtigung des Schlosses und der Altstadt ansteht. Morgen verbringt die Gruppe am Heddesheimer See. Abends steht Sprachanimation mit Spielen auf dem Programm. Am Montag, 20. August, spazieren die Franzosen morgens durch Ladenburg, besichtigen römische Ruinen und das Stadtzentrums. Nachmittags wird Minigolf gespielt, und es geht ins Schwimmbad. Abends geht es dann zum Eisessen.

Am Dienstag, 21. August, fährt die Gruppe in den Erlebnispark Tripsdrill nach Cleebronn. Am Mittwoch, 22. August, geht es morgens ins Hallenbad Neckarhausen und mittags zum Bouleturnier mit dem Boule Club (deutsch-französische Teams). Ein Besuch in Mannheim steht am Donnerstag, 23. August, auf dem Programm. Stationen sind das Planetarium und der Luisenpark. Mittags entdecken die Teilnehmer die Quadratestadt und haben Gelegenheit zum Shopping. red

