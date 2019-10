Bretonen zu Besuch

Am Samstag, 19. Oktober, um 19 Uhr findet der erste Ehrungsabend der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen statt. Im Anna-Bender-Saal in Edingen werden verdiente Feuerwehrangehörige und Unterstützer in einem entsprechenden Rahmen geehrt.

Nach den Partnerschaftsfeiern zum 50. Jubiläum in Plouguerneau und in Edingen-Neckarhausen hatten die Kameraden beider Feuerwehren versprochen, die lange Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Dies wird an diesem Abend nun auch offiziell getan, denn die beiden Kommandanten wollen die Freundschaft und Partnerschaft mit einer Urkunde neu besiegeln.

Eine Abordnung aus der Bretagne wird bereits am Freitag in der Gemeinde ankommen und bei Feuerwehrangehörigen untergebracht. „Wir freuen uns sehr über diesen Besuch und hoffen, dass sich viele Kameradinnen und Kameraden von der Freundschaft und Partnerschaft anstecken lassen“, heißt es von der Feuerwehr. Der nächste Besuch in der Bretagne werde jedenfalls schon geplant. red

