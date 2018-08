Bretonische Tänze und mehr

Anzeige

Ausstellungsstücke gesucht

In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Begegnungen zwischen den Kommunen Plouguerneau und Edingen-Neckarhausen. Aus diesem Anlass startet mit dem Jubiläum auch die Aktion „Meine Partnerschaft – mon Jumelage“. In deren Rahmen sollen Gegenstände ausgestellt werden, die eine Begegnung oder ein Erlebnis mit den Freunden aus der Partnergemeinde widerspiegeln. Diese können auf Wunsch auch anonym veröffentlicht werden. Alle Bürger sind eingeladen ab Samstag, 25. August, Gegenstände im Plouguerneau-Haus oder im Festbüro abzugeben. Weitere Infos per E-Mail unter igp@igp-jumelage.de. Vorab bittet die IGP um die Zusendung eines Fotos und die Geschichte dazu. sza

Info: Infos unter www.igp-jumelage.de

