Brücke über den Corona-Blues

Anspruchsvolle Musik hat im Schloss in Neckarhausen seit Jahren ein Zuhause. Nach mehreren gelungenen Konzerten in diesem Jahr erklangen in der vermutlich letzten Veranstaltung des Jahres zwei der berühmtesten Violinsonaten des 19. Jahrhunderts. Die Volkshochschule (VHS) Edingen-Neckarhausen und deren Leiter Hermann Ungerer hatten den widrigen Umständen zum Trotz am Sonntag noch einmal in den großen Sitzungssaal des Schlosses zu Neckarhausen eingeladen – unter Einhaltung der aktuellen Hygiene-Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie. EInen Tag später hätte die dann gültige Verordnung das Konzert nicht mehr erlaubt

Ungerer und der Organisator der Reihe, Walter Grosch, konnten am Sonntag rund 40 Musikfreunde zu dem Konzert begrüßen, das bereits im März wegen Corona abgesagt worden war. Robert Korn und seine kongeniale Kammermusikpartnerin Gulnora Alimova am Klavier, brillierten an diesem Nachmittag mit Ludwig van Beethovens „Sonate für Klavier und Violine Nr. 9 A-Dur op. 47“ von 1802, bekannt als „Kreutzer-Sonate“, und César Francks „Sonate“ von 1886.

„Tolle Akustik“

Robert Korn ist seit 2001 Stimmführer der 2. Violinen beim „Kurpfälzischen Kammerorchester“. Gulnora Alimova ist Korrepetitorin an der Musikhochschule Mannheim. Die beiden Duo-Werke für Violine und Klavier strahlen durch ihre famose Klangfülle eine immense Wirkung aus. Zusammen mit der laut Robert Korn „tollen Akustik“ und dem „fantastischen Ambiente“ des Hauses ergab das eine unschlagbare emotionale Mischung. Die rund 40-minütige „Kreutzer-Sonate“ wurde im Mai 1803 vom Meister persönlich und dem Geiger George Brigdetower uraufgeführt.

Mit César Francks „Sonate für Violine und Klavier A-Dur“ präsentierten die beiden Künstler dann ein Werk mit einer intensiven Ausprägung durch die intonationsgenaue Violine von Korn und die Virtuosität von Alimova am Piano. Im „Allegretto moderato“ brachten Korn und Alimova den romantischen Charakter des Werkes zur Geltung. Das famos interpretierte „Allegro“, mit seinen abwechslungsreichen schnellen Läufen folgte, ehe die „Fantasia“ das Publikum mit seiner verträumten Melodie verzauberte.

Akemi Hasegawa (Weinheim) und Majumi Hasegawa (Heidelberg), gebürtig in Japan, aber schon lange wohnhaft in Deutschland, betonten: „Klassische Musik aus Deutschland ist das Größte für uns.“ Majumi Hasegawa spielte früher Geige bei den Heidelbergern Philharmonikern. Geigerin Akemi Hasegawa war zudem mit mehreren Mitgliedern des Kammerorchesters gekommen, um Robert Korn beim Spiel zu lauschen. „Natürlich kommen wir, wenn ein Kollege spielt,“ sagte Akemi Hasegawa.

Die großartigen Instrumentalisten, die beideaus der ehemaligen Sowjetunion stammen, harmonierten vortrefflich und überzeugten die Musikliebhaber auch bei technisch anspruchsvollen Passagen mit ihrer Intensität und Ausdrucksstärke. Atemberaubend, wie die Finger über Tasten und Saiten flitzten.

Eine Zugabe gab es zur Freude des begeisterten Publikums nach langandauerndem Beifall und Blumenstrauß noch obendrauf. Die „Melody from Orfeo ed Euridice“ von Fritz Kreisler. Korn und seine ebenbürtige Klavierpartnerin Olimova schufen am Feiertag Allerheiligen in Neckarhausen mit ihrer meisterhaften Interpretation ein atmosphärisch dichtes Klangerlebnis und eine musikalische Brücke, die vielleicht ein wenig über den durch die erneute Auszeit bevorstehenden Corona-Winter-Blues hinwegführt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020