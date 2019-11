Büchermarkt in St. Michael

Die Bücherei St. Andreas veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Bücherwurm am Sonntag, 24. November, einen vorweihnachtlichen Büchermarkt. Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher in St. Michael (Hauptstraße 365) in gemütlicher Atmosphäre in einer großen Auswahl aktueller Neuerscheinungen stöbern, kündigt die Bücherei an. Es besteht ferner die Möglichkeit, Bücher, Hörbücher und CDs zu bestellen, zum Beispiel als Weihnachtsgeschenke. Die Besucher können damit die Bücherei unterstützen, die für jede Bestellung einen Bonus auf Neuanschaffungen im kommenden Jahr erhält.

Im gleichzeitig stattfindenden Bücherflohmarkt können gegen eine Spende sehr gut erhaltene Bücher aus allen möglichen Themenbereichen (Romane, Krimis und Sachbücher) sowie Zeitschriften erworben werden. Für das leibliche Wohl der Besucher ist in der Cafeteria mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gesorgt. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019