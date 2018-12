„Bürger in Aktion“ füllen Sozialfonds der Gemeinde auf

„Das Geld können wir gut gebrauchen. Die Kasse des Sozialfonds der Gemeinde leert sich zu Weihnachten immer merklich“, stellte Bürgermeister Simon Michler bei der Spendenübergabe der „Bürger in Aktion“ fest. 1550 Euro übergab die engagierte Gruppe zugunsten des Sozialfonds. Bei dem Geldbetrag handelt es sich um den Reinerlös aus dem „Markt in St. Michael“ der ein voller Erfolg war.

„Es war unglaublich, ein tolles Event, wir waren echt geplättet von dem Zuspruch“, sprach Elisabeth Grasberger bei der Spendenübergabe im Rathaus im Superlativ. Es war der zweite „Markt in St. Michael“ den die „Bürger in Aktion“ organisiert hatten. Die Mischung aus Kunst, Kunsthandwerk und Kulinarischem weckte auch dieses Mal das Interesse der Besucher. Die Aussteller aus den verschiedensten Sparten der Handwerkskunst seien ebenfalls mehr als gut gewesen, lässt Elvira Ruf wissen. Sie zählte ebenso wie Elisabeth Grasberger zu den Standbetreibern. Während Grasberger als Schneidermeisterin in Sachen Mode punkten konnte, betreibt ihre Kollegin die zartschmelzende Pralinen-Herstellung als Hobby. In Sachen Weihnachtsgebäck ließ Elvira Ruf ebenfalls so manches „Lignitzer Bömbchen“ als Gaumengenuss platzen. „Leider habe ich es dieses Mal zeitlich nicht gepackt, aber beim nächsten Mal werde ich ganz sicher vorbeikommen“, versprach das Ortsoberhaupt schon einmal.

2020 wollen die „Bürger in Aktion“ wieder zu dieser zweitägigen Veranstaltung einladen. „Der Aufwand ist enorm, wir schaffen das nur im Zwei-Jahres-Rhythmus. Im Moment sind wir noch geschafft“, verriet Elisabeth Grasberger schmunzelnd. Zur Freude des Ortsoberhaupts und der vielen Fans, die die Gruppe mit ihren kreativen und kulinarischen Aktivitäten inzwischen gewonnen haben, steht im kommenden Jahr wieder die Weinmesse auf dem Programm.

„Ihr ehrenamtliches Engagement ist bemerkenswert. Sie tragen mit ihrer Spende dazu bei, dass wir Hilfebedürftigen in der Gemeinde zu Weihnachten eine Freude machen können“, konstatierte der Bürgermeister. „Bis auf ein Ehepaar sind wir alle Zugezogene, die sich hier in der Gemeinde wohlfühlen, das ist unsere Motivation für unser Engagement“, erklärte Elisabeth Grasberger und fügte an: „Außerdem wurden wir von Ihnen und der Verwaltung bei unseren Vorhaben immer unterstützt, es gab nie ein Nein.“ fer

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018