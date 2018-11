Bürger können sich „Zeit für Advent“ nehmen

Seit 2007 gibt es den kulturellen Adventskalender in Edingen-Neckarhausen. Dieses Jahr öffnen sich 23 Türchen in der Adventszeit: Ehrenamtlich engagierte Bürger laden die Bevölkerung ein, sich gemeinsam „Zeit für Advent“ zu nehmen. „Es ist wieder ein schönes und vielfältiges Programm entstanden“, verspricht Christina Reiß. Sie hat das Angebot koordiniert, das von Heike Vetter ehrenamtlich und hochprofessionell in ein schönes Gewand gebracht wurde.

Samstag, 1. Dezember, 17 bis 19 Uhr: Weihnachtsschmuck in Filztechnik herstellen bei heißem Punsch (mit und ohne Alkohol), Offene Grüne Liste, Garten von Familie Jänicke, Neue Bahnhofstraße 37 (Neu-Edingen),

Sonntag, 2. Dezember, 18.30 Uhr: „The magic of christmas time“ mit dem Chor Pop 21, evangelische Kirche Edingen.

Montag, 3. Dezember, 17 bis 19 Uhr: Vogelfutter selbst herstellen bei heißem Apfelsaft (mit und ohne Calvados), NABU, Garten von Familie Jänicke, Neue Bahnhofstraße 37 (Neu-Edingen)

Dienstag, 4. Dezember, 18.30 Uhr: Offenes Adventsliedersingen mit dem evangelischen Kirchenchor, evangelische Kirche Edingen.

Dienstag, 4. Dezember, 17 Uhr: Bienenwachskerzen ziehen (Beitrag ein Euro), warmen Apfelsaft trinken und frisch gebrannte Mandeln und Nüsse naschen, bei Marion und Dietz Wacker und Michael Gnilka, Goethestraße 88 (Edingen).

Mittwoch, 5. Dezember, 10 Uhr: Interkulturelles Frauenfrühstück, DITIB Gemeinde, Drechslerstraße 1 (Kostenbeitrag fünf Euro).

Donnerstag, 6. Dezember, 19.30 bis 22 Uhr: Nikolaus-Rock mit „The Greyhounds“, Orangerie im Schlosshof Neckarhausen.

Samstag/Sonntag, 8./9. Dezember: „O Tannenbaum“ – Märchenhafter Christbaumschmuck von Kerstin Müllerperth, 14 19 Uhr, IG Museum, Oberndorff-Ausstellung Schloss Neckarhausen.

Sonntag, 9. Dezember, 12 - 17 Uhr: KIEN-Kinder-Weihnachtsmarkt im Schlosshof Neckarhausen.

Montag, 10. Dezember, 19.30 Uhr: „Lebenslicht“ – Ökumenisches Hausgebet im Advent, Katholisches Pfarrheim Edingen, Kolpingstraße 9.

Dienstag, 11. Dezember, 17 Uhr: „Schneegestöber bei jedem Wetter“, Landfrauen Edingen, Grenzhöfer Straße 30.

Mittwoch, 12. Dezember, 17.30 Uhr: Tausch von (Lieblings-)Weihnachtsplätzchen- und -Rezepten bei warmen Getränken, Hausgemeinschaft Ameti/Remmele, Obere Neugasse 13, Edingen.

Donnerstag, 13. Sezember, 18 Uhr: „Quitten und Indien“ mit Quittengeleeplätzchen und Gewürztee, Familie Christ-Baumbusch, St.-Martin-Straße 13, Edingen.

Freitag, 14. Dezember, 19 Uhr: „Schrottwichteln“: Skurrile Geschenke zum Tauschwichteln mitbringen, Lena Heilmann, Anmeldung erbeten an: heilmann.praxis@o2mail.de.

Samstag, 15. Dezember, 18 Uhr: Weihnachtslieder singen, Glühwein, Punsch für Kinder, Gebäck, warme Waffeln, Weihnachtsgeschichten vorlesen, Beschäftigung für Kinder, Hausgemeinschaft Am Schlosspark 15 - 19, Neckarhausen.

Sonntag, 16. Dezember, 17 Uhr: Nachtwächterrundgang mit Stips, Bürgermeister-Reinle-Platz am Rathaus Edingen.

Sonntag, 16. Dezember, 18 Uhr: Adventsmusik bei Kerzenschein: Zuhören und Mitsingen, Evangelischer Singkreis und Bläserensemble der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg, Lutherkirche Neckarhausen

Montag, 17. Sezember, 14.30 Uhr: Weihnachtsmarkt-Café, Betreutes Wohnen, Hauptstraße 359, Neckarhausen.

Dienstag, 18. Dezember, 19 Uhr: Feuerzangenbowle bei Christina Reiß und André Wachholz, Jahnstraße 13, Edingen (nur bei trockenem Wetter).

Mittwoch, 19. Dezember, 19 Uhr: „Alle Jahre wieder …“ – Geschichten zu Weihnachten, Lesung mit Inge Herold, Förderverein „Edinger Schlösschen, Hauptstraße 35.

Donnerstag, 20. Dezember, 19 Uhr: Lagerfeuer am Bootshaus, Kanugruppe des TVE, Jahnturnhalle Edingen.

Freitag, 21. Dezember, 18 Uhr: Nachtwächterrundgang mit „Stips“ Kraus-Vierling, Schlossvorplatz Neckarhausen.

Samstag, 22. Dezember, 18 Uhr: Geschichten und Gedichte zum Winteranfang, 18 Uhr, Jutta Rinklin, Theodor-Heuss-Straße 26, Edingen.

Sonntag, 23. Dezember, 17 Uhr: Lichtmeditation, 17 Uhr, RaumHaus, Friedrich-Ebert-Straße 43, Neckarhausen. red

