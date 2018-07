Bürger machen für Park mobil

Projekt Tennisplätze. © Büro Fischer

Im Sommer 2016 gründen Anwohner aus Edingen die Bürgerinitiative Mittelgewann, um gegen das geplante Baugebiet zu kämpfen. Am Ende erreichen sie einen Bürgerentscheid, bei dem im März 2017 die notwendige Mehrheit gegen die Bebauung votiert.

Anfang März erscheint im sozialen Netzwerk Facebook die Seite „Eulenstreich“. Dahinter stehen Eigentümer von Grundstücken im gescheiterten Neubaugebiet Mittelgewann und Bauwillige.

Wenig später gründen die Initiatoren die Bürgerinitiative mit dem Namen „Wir wollen wohnen“. Mehr als 300 Einwohner unterstützen sie per Unterschrift.

Im Februar 2018 läuft Landwirt Hauck Sturm gegen den geplanten Bau eines Mehrfamilienhauses in der Fichtenstraße in Neckarhausen, weitere Anwohner unterstützen ihn dabei. In der Folge dampft der Gemeinderat die Pläne eines privaten Investors ein.

Im Juni 2018 tritt die „Bürgerinitiative zur Förderung moderner Wohn- und Baukonzepte“ in Edingen-Neckarhausen (ZEN) auf den Plan und kritisiert mögliche Baugebiete in Neckarhausen.

Im Juli 2018 formieren sich Anwohner der Tennisplätze in Edingen zur Initiative „Wir für den Park“. Sie wehren sich gegen eine aus ihrer Sicht zu massive Bebauung, die auch den kleinen Park am Schulzentrum tangieren würde. hje