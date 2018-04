Bürgerhilfe: Angebot wird vorgestellt

Anzeige

„Bürger helfen Bürgern“: Unter diesem Motto will die Gemeinde Edingen-Neckarhausen eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine stellen. Seitens der Verwaltung wird das Projekt von Doris Schmude betreut. Schmude war bis einschließlich Februar Sozialarbeiterin der Gemeinde, bleibt ihr jedoch für das neue Hilfsangebot im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung erhalten. Heute Abend präsentiert sie den aktuellen Sachstand von „Bürger helfen Bürger“ in der öffentlichen Sitzung des Seniorenausschusses. Beginn ist um 17 Uhr im Bürgersaal des Edinger Rathauses.

In der Sitzung stellt sich zugleich Marita Kuxmann den Ausschussmitgliedern und Zuhörern vor. Die 34-Jährige ist Nachfolgerin Schmudes auf der Stelle der Gemeindesozialarbeiterin. Ihre Tätigkeit bei der Gemeinde hat sie Mitte März aufgenommen.

Entfällt der Mittwochstreff?

Eine weitere Personalie zieht möglicherweise Änderungen bei den Angeboten für Senioren nach sich. So wird Monika Hirsch zum Juli in den Ruhestand treten. Seit 1991 betreut sie nachmittags die Senioren in der gemeindlichen Seniorentagesstätte in der Neckarhäuser Fichtenstraße. Derzeit treffen sich dort mittwochs noch etwa zehn Senioren zu Kaffee und Kuchen, zum Spielen und zum Gespräch. Zum Teil wegen fehlender Mobilität der Besucher, teils wegen parallel existierender Angebote werde der Nachmittag immer weniger frequentiert, schreibt die Verwaltung und schlägt vor, das Angebot mit dem Ausscheiden von Monika Hirsch einzustellen. Die Räume könnten dann für gezielte Einzel-Veranstaltungen für Senioren oder auch für VHS-Kurse genutzt werden. Die Ersparnis bei den Personalkosten könnte dem Projekt der Nachbarschaftshilfe zugutekommen, so der Vorschlag. Weil sich der Seniorenausschuss auch mit Themen wie Barrierefreiheit, ÖPNV, Fuß- und Radwege und eben der Nachbarschaftshilfe beschäftigt, soll in der Sitzung nochmals eine mögliche Umbenennung Thema sein.