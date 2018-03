Bürgerinitiative will Fläche halbieren

Anzeige

Wenn es nach dem Willen der Bürgerinitiative Mittelgewann geht, dann muss die Gemeinde Edingen-Neckarhausen deutliche Abstriche bei ihren künftigen Entwicklungsflächen machen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme der BI heißt es, statt der jetzt vorgesehenen 38,1 Hektar (inklusive Innenentwicklung) sollten nur 17,8 Hektar Fläche in der Fortschreibung des Flächennutzungsplans verbleiben, also weniger als die Hälfte.

Bereits die jetzt diskutierte Fortschreibung sieht eine deutliche Reduzierung vor, und zwar um rund 30 Prozent. Die jetzt vorgesehene Gesamtfläche von 38,1 Hektar (in zwei Stufen, Anm. d.Red.) würde „immer noch einen ungebremsten Flächenverbrauch“ fördern, argumentieren die Vertreter der BI. Dass sie einen Verzicht auf den Bereich Mittelgewann fordern, ist für sie die logische Konsequenz aus dem erfolgreichen Bürgerentscheid gegen das Baugebiet. Dessen Bindungswirkung endet allerdings bereits in zwei Jahren, während die Fortschreibung des Flächennutzungsplans mindestens für die nächsten zehn Jahre gilt.

Weil das Grundgewann an das Mittelgewann anschließt, soll auch diese 10,3 Hektar große Fläche herausgenommen werden. In dieser Frage dürfte es auch im Gemeinderat keinen Dissens geben, zumal bereits Bürgermeister Simon Michler (CDU) noch vor dem Bürgerentscheid erklärt hatte, dass für ihn eine Bebauung des Grundgewanns nicht in Frage kommt.