Bürgermeister würdigt engagierte Bürger

Es war bereits der dritte Neujahrsempfang der Gemeinde Edingen-Neckarhausen, und trotzdem gab es eine Premiere: Zum ersten Mal wurden bei diesem Anlass in der pestalozzi-Turnhalle in Edingen auch fleißige Blutspender, erfolgreiche Sportler und Musiker sowie engagierte Ehrenamtliche gewürdigt. „In diesem Jahr wollten wir diese Veranstaltung jedoch ganz bewusst öffentlich machen, so dass alle Mitbürger unsere talentierten Sportler und Musiker, unsere langjährigen ehrenamtlichen Aktiven und unsere mehrfachen Blutspender kennenlernen“, sagte Bürgermeister Simon Michler zur Begründung..

„Viele von Ihnen sind ja nicht erst seit gestern aktiv, sondern teilweise schon seit Jahrzehnten in ihren Vereinen sportlich oder ehrenamtlich tätig“, sagte Michler an die Adresse der zu Ehrenden. Zugleich brach er eine Lanze für den Breitensport: „Das sind die Menschen, die nicht nur zuschauen wollen, sondern auch sportlich aktiv sind.“ Sport sei gesundheitsfördernd, diene der Fitness und stelle für viele einen wichtigen Ausgleich zum Berufsleben dar: „Wenn Sport dann nicht nur alleine, sondern im Verein mit Gleichgesinnten betrieben wird, kommt auch noch der Gemeinschaftsaspekt hinzu.“

In den Vereinen werde der Grundstein für die sportliche Laufbahn oder gar Karriere gelegt, sagte Michler: „Sie, liebe Preisträger, haben bewiesen, dass man mit Disziplin und Ehrgeiz ganz beachtliche Erfolge erzielen kann, egal ob sportlich, kulturell oder durch ehrenamtliches Engagement. Ganz gleich ob auf der Tartanbahn, auf dem Boulodrome oder in der Sporthalle. Sie alle waren im vergangenen Jahr an der Spitze und haben gezeigt, was in Ihnen steckt.“

Sämtliche Preisträger waren im ausliegenden Programmheft aufgelistet. Einige wollte Michler gleichwohl besonders erwähnen: „Wussten Sie, dass die Deutsche Meisterin im Rope Skipping, was wahrlich nicht einfach nur Seilspringen ist, Paula Skorzinski bei uns wohnt? Oder dass Simone Kraus Deutsche Meisterin im Schießen mit der Kurzwaffe ist?“

Aber auch alte Bekannte dürfe die Gemeinde wieder ehren. Dazu zählten die Jugendmusikschüler, die bei den Wettbewerben „Jugend musiziert“ auf Landes- und Bundesebene vordere Plätze belegten, und das schon seit Jahren. Als Beispiel nannte der Bürgermeister hier Rhea Juli nennen, „deren Talent wir auch schon bei Gemeindeveranstaltungen hören durften“.

Die Namen Herbert Jung, Albrecht Merdes oder auch Andreas Müller seien im Ort vielen geläufig. „Sie alle setzen sich für das Allgemeinwohl ein“, sagte Michler. Seit Jahrzehnten arbeiteten sie ehrenamtlich in ihren Vereinen und stünden jedem mit Rat und Tat zu Seite: „Ein Nein ist von diesen Personen eher selten zu hören.“

Alle Preisträger hätten sportlich, kulturell oder ehrenamtlich herausragende Leistungen erbracht. Zugleich repräsentierten sie Edingen-Neckarhausen über die Gemeindegrenzen hinweg. Ihnen allen rief Michler entgegen: „Ich bin beeindruckt, wenn ich sehe, wie etliche Bereiche unseres facettenreichen Gemeindelebens durch Ihre Leistungen abgedeckt werden und hoffe, dass Sie alle auch in Zukunft Ihr Engagement aufrechterhalten.“ Für ihre erbrachten Leistungen im vergangenen Jahr erhielten sie die Ehrenmedaille der Gemeinde in Bronze, Silber oder Gold. Melanie Schuster beschrieb die Leistung und und bat die Preisträger einzeln nach vorne.

