Bunte Ballons der Verbundenheit

Normalerweise treffen sie sich einmal pro Woche unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde Neckarhausen, doch das Coronavirus bremst auch die Krabbelgruppe von Birgit König derzeit aus. „Wir wollten ein Zeichen der Verbundenheit setzen“, erläutert die Mutter (4. v. l. mit Ehemann Alexander und den Töchtern Ida (4) und Ylvi (2). Mit Helium gefüllt, durften die Kinder sie in den Himmel steigen lassen oder mit nach Hause nehmen. Wegen des Kontaktverbotes kamen sie dazu nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander. Mit etwas Glück erhalten sie in den nächsten Tagen Post, denn an die Ballons waren Postkarten zum Zurückschicken befestigt. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020