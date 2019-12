Bunte Vielfalt im Schlosshof

„Sonntag, Kinder, wird’s was geben...“ Bereits zum zwölften Mal organisiert die Kunst- und Kulturinitiative Edingen-Neckarhausen (KIEN) ein abwechslungsreiches Programm mit kreativen und kulinarischen Angeboten. Beim Kinderweihnachtsmarkt am Sonntag, 8. Dezember, im idyllischen Neckarhäuser Schlosshof kommen die kleinen Besucher groß heraus.

Zur „Stammbelegschaft“ des Kinderweihnachtsmarktes zählen Jugendzentrum, IG-Partnerschaft, Musikvereinigung, Förderverein Graf-von-Oberndorff-Schule, TV Neckarhausen, Kleinkinderförderung Vogelnest, Kindertagesstätte Wawuschel, Förderverein Gemeindemuseum, Jugendgemeinderat, DJK, die örtliche Jugendfeuerwehr sowie Christina Reiß und Familie Rudolph, die Selbstgestricktes anbieten.

„Zusätzlich zu den Holzbuden hat die Gemeinde Pavillons angeschafft, so dass für alle Teilnehmer genügend Unterkünfte vorhanden sind“, stellt Hauptorganisator Michael Huber fest. Huber hat den ehrenamtlichen Chef-Posten vom „Erfinder“ des Kinderweihnachtsmarktes, Hermann Ungerer, übernommen, der ebenfalls weiterhin zum Team zählt. Das romantische Budendorf erstrahlt am Sonntag im vorweihnachtlichen Lichterglanz.

Karussell und Verlosung

Inmitten des Schlosshofes wird sich zudem ein kleines Karussell drehen, dem Jugendgemeinderat Marlon Alcaniz-Schnur als „Anschubser“ den nötigen Schwung verleiht. Ebenfalls ihre Kreise zieht Heidi Gade, und zwar als Losverkäuferin. Mit dem Erlös soll ein Teil der anfallenden Kosten des Kinderweihnachtsmarktes gedeckt werden. Verlost werden attraktive Sachpreise sowie diverse Eintrittskarten.

Auch in kulinarischer Hinsicht kommem die Besucher auf ihre Kosten. Von süß bis deftig reicht die Palette. Während die Jugendfeuerwehr beispielsweise herzhaftes Chili con Carne anbietet, grillt bei den Schul-Förderern die Feuerwurst und köchelt beim Jugendgemeinderat die Kartoffelsuppe. Crêpes sind traditionell die Spezialität der IG Partnerschaft. Bei der Kleinkinderförderung Vogelnest und dem Turnverein Neckarhausen dampfen die Waffeleisen. Zudem lädt der Turnverein zum beliebten weihnachtlichen Basteln in die Orangerie ein. In dem schmucken, ehemals gräflichen Domizil ist bei jeder Wetterlage für ein trockenes und warmes Plätzchen gesorgt. Dort sind auch das Jugendzentrum und dessen Förderverein FOEN präsent.

„Bei uns können Niko-Stämmchen bemalt werden, ferner findet ein Jakkolo-Turnier sowie ein Flohmarkt statt“, weist der Leiter des Jugendzentrums und Markt-Mitorganisator, Werner Kaiser, schon einmal auf die verschiedenen Aktionen hin. Ran an die Plätzchen heißt es bei der DJK. Sie bittet den backfreudigen Nachwuchs in die Kinderweihnachtsbäckerei zu so mancher Leckerei.

Musikalisch umrahmt Tamara Pusch den Kinderweihnachtsmarkt. Die Sängerin lädt ihre kleinen und großen Fans zum ebenso flotten wie besinnlichen Weihnachtsliedersingen ein. Auch am Glühweinstand der Musikvereinigung Neckarhausen wird für Weihnachtsstimmung nach Noten gesorgt. Schüler der Bläserklasse haben hier ihren großen Auftritt. Selbst der Nikolaus kommt gegen 15 Uhr mit seiner Gitarre angerauscht. Stephan Kraus-Vierling greift als Rauschebart in die Saiten. Klar, dass er zur Freude der Kinder auch seinen mit „Äpfel, Nuss und Mandarinen“ gefüllten Gabensack öffnet. Geplant ist außerdem ein Märchenzelt, in dem weihnachtliche Geschichten vorgelesen werden.

Los geht es am Sonntag um 13 Uhr. Offiziell eröffnet wird der Kinderweihnachtsmarkt von Bürgermeister Simon Michler. Um 18 Uhr endet das bunte vorweihnachtliche Markttreiben im Schlosshof, die Lichter verlöschen, aber in den Herzen bleibt es warm – Weihnachten naht.

