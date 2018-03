Buntes Fest leidet diesmal unterm Wetter

Anzeige

Kuneo bereicherte mit Pommes, Pasta und selbst gemachtem Popcorn das kulinarische Angebot. Gleiches gilt für das Kuchenbüffet und türkische Spezialitäten wie Baklava, die die islamische Gemeinde beigesteuert hatte. „Unser Essensangebot und der türkische Tee kamen gut an“, freute sich der zweite Vorsitzende, Nazim Kandogmus. Bei den KIEN-Aktivisten um Michael Huber waren die gesponserten Pizzen örtlicher Anbieter begehrt.

Waffeln heiß begehrt

Auch der Jugendgemeinderat hatte mit seiner florierenden Waffelbäckerei einen „heißen Renner“ auf Lager. „Wir haben den Teig selbst angerührt und schon 200 Waffeln verkauft“, bemerkte Jugendgemeinderat Marlon Alcaniz-Schnur zufrieden. Mit einem Informations- und Getränkestand war die IG Partnerschaft vertreten. Die Partnerschaftsfreunde informierten über Sprachaufenthalte, Jugendbegegnungen und die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Plouguerneau in der Bretagne. Am Stande des Integrativen Netzwerkes wurde unter anderem über Angebote für Geflüchtete und Benachteiligte informiert.

Zur Stammbelegschaft beim Fest der Kulturen zählt zwischenzeitlich der Jugendtreff Friedrichsfeld. Aufgrund des kalten Wetters breiteten die Aktiven ihren Spiele-Parcours im Musiksaal der Schule aus. Zum Einsatz an der Spaßfront war ebenso Polizei-Oberkommisar Alexander Meier vom Polizeiposten Edingen-Neckarhausen angerückt.

Tänzerische Weltreise

In der Pestalozzihalle nahm die Tanzgruppe der Graf-von-Oberndorff-Schule die Besucher derweil mit auf eine „tänzerische Weltreise“, die „Trommel-Kids“ der Pestalozzi-Schule trommelten, was das Zeug hält, während die Ballettgruppe des TV Edingen buchstäblich spitzenmäßig unterwegs war. Bosnische Volkstänze zeigte „Zlatnij Ljiljiani“. Den Dreh raus hatte die Einrad-Gruppe des TV Neckarhausen bei ihrer flotten Darbietung. Musikalisch gaben das „Allmountain-Trio“ um Stips Kraus-Vierling, die Juz-Band „Thousand Names“ sowie „Sequoia“ den Ton an. „Im nächsten Jahr machen wir dann gerne das Dutzend voll“, sagte Werner Kaiser zum Ausklang.

