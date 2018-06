Buntes Programm lockt an den Fluss

Anzeige

Wer es deftiger mag, stärkt sich an der „Gulaschkanone“ des Radsportclubs Edingen-Neckarhausen am „alten Fährhäusel“. Unmittelbarer Nachbar ist hier die „Edinger Fahrradwerkstatt“. Der örtliche Fahrradfachbetrieb bietet Radfahrern einen Servicecheck und kleinere Reparaturen vor Ort an. Rinden-Schiffchen kann man bei der OGL basteln und sie auch gleich im Neckar-Wasser schwimmen lassen. Oberhalb des Fährgeländes, an der „Max-Hütte“, bietet der Jugendgemeinderat „Jugendpolitik“ bei leckeren Cocktails an.

In Kajaks ans andere Ufer

Zu einer Partie Freiland-Schach lädt der Schachclub Neckarhausen am Eingang zum Freizeitbad ein, während gegenüber im Neckarhäuser Schloss die Dauerausstellung „Die Grafen von Oberndorff“ in die Ortsgeschichte blicken lässt. Auf dem Weg nach Edingen bietet sich für Radler ein Stopp an der gerade eröffneten Fischkinderstube an, Gemeinde und NABU informieren vor Ort rund um das Thema.

Mitten im alten Edinger Ortskern, am Neckarabgang unterhalb des Rathauses, stehen die CDU-Frauen 2000 mit Sekt und Erfrischungen bereit. Einen Abstecher zum Schwabenheimer Hof auf der gegenüberliegenden Seite des Neckars können interessierte Ausflügler vom TVE-Bootshaus unterhalb der Jahnturnhalle aus unternehmen: Der Turnverein bietet hier einen kleinen Fährbetrieb an. Mit Schwimmwesten gesichert, werden die Passagiere in den vereinseigenen Großkanadiern, Einer- und Zweier-Kajaks zu Wasser gelassen. „Stips & Friends“ spielen dazu die passenden Seemannslieder.

Der Edinger Anglerverein wirft seine „Fischküche“ an und bringt frischen Fisch auf den Tisch. Mittlerweile sind im Neckar wieder mehr als 40 Fischarten zu Hause, wie man am dort aufbereiteten „Fischlehrpfad“ erfahren kann. red/agö

Info: www.edingen-neckarhausen.de www.lebendigerneckar.de

