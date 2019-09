„Café Contact“ lädt wieder ein

Am Samstag, 14. September, lädt die Lokale Agenda Edingen-Neckarhausen alle interessierten Mitbürger im Alter von 0 bis 99 Jahren zum „Café contact“ in den Gemeinschaftsraum des Anwesens Hauptstraße 72 (Anlage Betreutes Wohnen neben dem Edinger Rathaus) ein. Hier trifft man sich einmal im Monat von 14 bis 17 Uhr in gemütlicher Runde, um gemeinsam zu erzählen, sich bei Gesellschaftsspielen zu unterhalten oder einfach nur Ideen und Gegenstände auszutauschen. Wer Lust hat,kann einfach mal reinschauen. Ansprechpartner sind Gudrun Schultz, Telefon 06203/843 91 90, und Christien Lauble, Telefon 06203/48 59 28. red

Info: Infos im Internet: freizeit-kultur-soziales.de.tl/

