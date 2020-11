Carl-Benz-Straße zu schmal zum Parken

Eine ganz normale Nachbarschaft: Familienhäuser, Vorgärten und am Straßenrand parken Fahrzeuge hintereinander. In der Carl-Benz-Straße in Neckarhausen bleibt die Straße allerdings leer. Dort dürfen keine Fahrzeuge mehr parken – es herrscht Parkverbot. Anwohner müssen nun auf Parkplätze in angrenzenden Querstraßen ausweichen oder ihre eigenen Stellplätze auf dem Grundstück nutzen.

„3,05 Meter Restfahrbahnbreite müssen freibleiben, wenn am Straßenrand Fahrzeuge parken. Die Carl-Benz-Straße ist dafür einfach viel zu schmal“, erklärt Alexandra Eckardt, Sachbearbeiterin beim Ordnungsamt der Gemeinde Edingen-Neckarhausen und an der Neuregelung der Parksituation beteiligt. „Eigentlich hätten die Anwohner schon vorher nicht in der Straße parken dürfen“, erläutert sie. Sperrmarkierungen auf dem Asphalt und entsprechende Beschilderungen weisen auf ein eingeschränktes Halteverbot hin. „Dauerhaftes Parken war also schon vor der Neuregelung in der Straße gar nicht erlaubt“, betont sie zu den Hintergründen.

Doch erstmal ein Rückblick: Ausgangspunkt für das nun erteilte Parkverbot war der Antrag eines Anwohners im Januar. Dieser bemängelte, dass er durch die parkenden Fahrzeuge in der Straße mit seinem Auto nicht aus seiner Ausfahrt herausfahren könne. Die Straße sei so schmal, dass es nicht mal einen Gehweg gebe, sondern die Fahrbahn direkt an Wohnhäuser und Vorgärten angrenze. Bei zusätzlich parkenden Fahrzeugen am Straßenrand bleibt für die Fahrbahn so nur ein asphaltierter Flickenteppich übrig, zwischen dem sich hindurchfahrende Auto irgendwie entlangschlängeln müssen.

Experten prüfen vor Ort

Der Antrag landete schließlich beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Zwei Mal im Jahr überprüfen diese bei sogenannten Verkehrstagfahrten die Anträge und fahren hierzu die entsprechenden Bereiche ab. Corona-bedingt verschob sich die für März angesetzte Verkehrstagfahrt in den Sommer. Die Vertreter des Kreises, der örtlichen Polizei und der Gemeinde kontrollierten so erst im Juni die Carl-Benz-Straße in Neckarhausen und stellten bei der Vermessung fest: Die Straße ist zu schmal zum Parken. „Das ist auf Paragraf 12 der Straßenverkehrsordnung zurückzuführen, der vorgibt, dass das Parken in zu engen Straßen verboten ist“, erklärt Eckardt. Und warum verschwinden Beschilderungen und Markierungen in der Straße? „Es braucht für diesen Fall keine Beschilderung, die das Parkverbot vorgibt. Also entfernen wir alles.“

„Die Änderungen in der Straße sind umständlich“, räumt Bürgermeister Simon Michler ein. „Unser Appell: Nutzen Sie die Stellplätze, die Ihnen auf dem eigenen Grundstück zur Verfügung stehen oder Ihre Garagen.“ Den Ärger der Anwohner über die Neuregelung kann er dennoch nachvollziehen. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde wiederum sieht einen entscheidenden Vorteil für Rettungseinsätze. Wo vorher kein Durchkommen war, sind die Zufahrten nun frei. Feuerwehr-Kommandant Stephan Zimmer betont außerdem: „Es ist richtig, dass in der Straße niemand mehr parken darf.“ Erst kürzlich habe es in der angrenzenden Nachbarschaft in der Zeppelinstraße eine Personenrettung gegeben, berichtet Zimmer und fügt hinzu: „In der Carl-Benz-Straße wären wir mit unseren Fahrzeugen gar nicht durchgekommen in so einem Notfall.“ Denn da kommen teilweise auch Drehleitern zum Einsatz, die einen Rangierbereich von 30 Metern haben. Zimmer weiter: „Da müssen wir direkt vor die Wohnhäuser. Es geht nicht immer nur um eine Brandgefahr und das Verlegen von Schläuchen, die auch mal über eine weitere Entfernung ausgerollt werden können.“

Kein Einzelfall

Eckardt und Zimmer benennen mit der Wölfelsgasse in Edingen zudem einen Vergleichsfall. Auch dort sei die Straße zum Parken viel zu schmal, und es gelte ein Parkverbot. „Das wird von den Anwohnern auch schon immer eingehalten, und es wird nichts zugeparkt“, weiß Eckardt. In der Carl-Benz-Straße habe man mit der Überprüfung „schlafende Hunde geweckt“. Das Falschparken sei in der Vergangenheit nicht geahndet worden. Nun heißt es für die Anwohner: Garagen freiräumen oder weiter entfernt vom Wohnhaus parken und laufen.

