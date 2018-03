CDU-Antrag zu sicherem Überweg

Anzeige

Knapp eine Woche nach der Veröffentlichung im „MM“ über den ersatzlos gestrichenen Fußgängerüberweg in Neckarhausen im Bereich der Wingertsäcker kommt Bewegung in die Angelegenheit. Möglicherweise erhalten die Anwohner im Bereich dieser Straße schon in absehbarer Zeit einen neuen, sicheren Überweg.

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen hat gestern einen Antrag vorgelegt. Dieser zielt auf die Prüfung einer so genannten Querungshilfe über die K 4138 ab. Bei dieser Variante, die auch rund 600 Meter ortseinwärts realisiert ist, wird in der Mitte der Fahrbahn eine Insel eingebaut. So können Fußgänger zunächst die eine Hälfte der Hauptstraße queren, bei Bedarf auf der Insel warten und dann auch noch die zweite Hälfte bewältigen.

Tempo würde reduziert

Neben der sicheren Querungsmöglichkeit erhoffen sich die Christdemokraten auch eine Temporeduzierung direkt hinter dem Ortseingang. „Beschwerden über zu schnelles Fahren im Ortseingangsbereich wurden wiederholt bekundet“, schreibt die CDU in ihrem Antrag. Der Übergang solle selbstverständlich barrierefrei errichtet werden.