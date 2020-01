CDU beleuchtet Thema Wasserstoff

„Wasserstoff – kleines Molekül, großes Potenzial“, so lautet das Thema einer Veranstaltung der CDU Edingen-Neckarhausen am Donnerstag, 23. Januar, um 18.45 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Edingen. Dabei geht es um die Frage sein, inwieweit Wasserstoff als Energieträger der Zukunft dienen kann. Dazu äußern sich Bernd Kappenstein, Leiter Fachbereich Energie und Mobilität bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, sowie Lukas Schöfer, Sprecher der örtlichen CDU, anhand verschiedenere Fallbeispiele. Kappenstein will aufzeigen, was unter dem Begriff „Energiewende mit Wasserstoff in Rhein-Neckar“ zu verstehen ist. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020