CDU ehrt und blickt auf Kommunalwahl

Die amtierenden Gemeinderäte der CDU Edingen-Neckarhausen wollen auch in der nächsten Wahlperiode weitermachen. Bei einer offenen Mitgliederversammlung in der Festscheune Koch in Edingen stellte Fraktionschef Bernd Grabinger am Montagabend erstmals die Kandidaten für die Wahl am 26. Mai 2019 vor – zunächst in alphabetischer Reihenfolge. Denn welchen Platz die Bewerber auf dem Wahlvorschlag der CDU letztlich einnehmen werden, legen die Mitglieder erst bei der Nominierungsversammlung am 12. Februar 2019 (19 Uhr, DJK) fest.

In den nächsten Wochen und Monaten werde gemeinsam das Wahlprogramm erarbeitet, kündigte Grabinger an. Schon jetzt steht für ihn jedoch fest: „Das ist ein gutes und junges Team.“ Der Altersdurchschnitt aller 22 Kandidaten beträgt rund 45,8 Jahre, der Anteil der Frauen indes nur etwas mehr als ein Viertel (27,2 Prozent).

Michler führt Kreistagsliste an

„Sehr gut gelungen“ sei die Parität dagegen bei den Kreistagskandidaten, wie Grabinger feststellte. Demnach werde Bürgermeister Simon Michler die CDU-Liste im Wahlkreis 4 anführen. Nach einem rollierenden System mit Ladenburg und Ilvesheim stehe der Spitzenplatz dieses Mal Edingen-Neckarhausen zu. Neben Michler kandidieren Gabi Kapp, Barbara Lichter und Grabinger selbst für den Kreistag. Die Nominierung der Bewerber soll am 19. Februar (19 Uhr, Neckarperle) erfolgen.

„Kommen Sie in die Gemeinderatssitzungen, bringen Sie sich ein!“, appellierte Gemeinderat Markus Schläfer an die Anwesenden in einem kurzen Ausblick auf die aktuellen und noch anstehenden Themen der lokalpolitischen Agenda. Beispielhaft nannte er unter anderem Neckarhausen Nord („bald in der heißen Phase“), den Bebauungsplan Wingertsäcker (Bäko-Wiese), wo es bald an die Vergabe der Bauplätze gehe, die „anspruchsvolle Planung“ für das Wohngebiet auf den Edinger Tennisplätzen oder das Hilfeleistungszentrum.

Viele Jahre die Treue gehalten

Eine, die sowohl Gemeinderats-, Kreisrats- und seit Jahresbeginn auch Landtagserfahrung mitbringt, ist Julia Philippi. Die CDU-Abgeordnete aus Dossenheim freute sich, bei ihren Parteikollegen in der Edinger Festscheune langjährige Mitglieder ehren zu dürfen. „Sie haben der CDU auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten“, dankte sie den Jubilaren. Seit 50 Jahren in der Partei sind Walter Bühler, Karl Feuerstein und Walter Köhler. Brigitte Schmid und Johannes Müller gehören ihr seit 40 Jahren an. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Marianne Fischer, Otto Urich und Monika Schneider geehrt.

Dass die Festscheune an diesem Abend besonders gut besucht war, lag nicht zuletzt an einem prominenten Gast, den sich die örtlichen Christdemokraten eingeladen hatten: Manuel Hagel, Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg. Der 30-jährige Landtagsabgeordnete – aus seiner Heimat Ehingen nach Edingen gekommen – sprach zum Thema „Unsere Union, unsere Werte“. Einer seiner Appelle an die Parteifreunde: sich auf den „Ur-Markenkern“ der CDU zu besinnen – für ihn das christliche Menschenbild: „Wieder mehr darüber zu sprechen, was das im Alltag heißt, ist unsere Aufgabe“, sagte er. Seine rund 45-minütige Rede quittierten die Zuhörer mit viel Applaus.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018