CDU fordert Datenbank

Beschädigte Parkbänke, bemalte Schilder, defekte Geräte auf dem Spielplatz: Das alles soll nach dem Willen der CDU-Fraktion in Edingen-Neckarhausen künftig online gemeldet werden können. Einen entsprechenden Antrag an den Gemeinderat haben die Christdemokraten jetzt vorgelegt – und auch gleich ein Musterformular auf ihrer Homepage veröffentlicht.

„Der stetige Wunsch, unsere Gemeinde liebens- und lebenswerter zu machen, umtreibt nicht nur die CDU-Gemeinderatsfraktion, sondern auch viele Mitbürgerinnen und Mitbürger“, heißt es zur Begründung. Immer wieder erhalte man Nachrichten oder lese in sozialen Medien über Vandalismus oder witterungsbedingte Beschädigungen an Gemeindeeigentum. Ihren Vorschlag sieht die CDU „als große Chance, Bürger durch Digitalisierung einzubinden“.

Sitzgelegenheiten sanieren

Die „Zustandsdatenbank für Gemeindeeigentum im öffentlichen Raum“ soll nach Angaben von Markus Schläfer und Lukas Schöfer dazu dienen, „Objekte nach ihrem Zustand zu erfassen und daraus Prioritäten für einen weiteren Handlungsbedarf zu erstellen“. Als ersten Schritt sehen die Christdemokraten die Sitzgelegenheiten, also vor allem Ruhebänke. Im nächsten Schritt könnten dann weitere Einrichtungen in diese Datenbank übernommen werden.

Und so soll es gehen: Der Bauhof erfasst alle Objekte und versieht sie mit einem QR-Code und einer Identifikationsnummer (ID). Den Code können Bürger mit dem Smartphone lesen, die ID online eingeben. Außerdem sollten Bilder der Objekte hochladbar sein. Wenn die Datenbank komplett ist, will die CDU auch eine Aufstellung darüber, was eine Komplettsanierung sämtlicher öffentlicher Sitzgelegenheiten kosten würde. hje/red

