CDU-Frühschoppen mit Weißwurst

Anzeige

Auch in diesem Jahr veranstaltet der CDU-Gemeindeverband Edingen-Neckarhausen seinen traditionellen Frühschoppen mit Weißwurstessen.Er findet am Sonntag, 5. August, ab 11 Uhr auf dem Anwesen der Baumschule Schneider in Edingen in der Grenzhöfer Straße 60 statt.

Wie in den vergangenen Jahren werden auch die Abgeordneten aus Bund und Land anwesend sein. So können die Bürger direkt mit der Landtagsabgeordneten Julia Philippi und dem Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers ins Gespräch kommen.

Der Fraktionsvorsitzende der örtlichen CDU, Bernd Grabinger, wird erste Informationen über die Kommunalwahl im kommenden Jahr geben und über die aktuelle Politik in Edingen-Neckarhausen berichten.