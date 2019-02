CDU lädt Bürger ins Europaparlament

Aus Anlass der Europawahl am 26. Mai lädt der CDU-Gemeindeverband Edingen-Neckarhausen zu einer Fahrt ins Europaparlament nach Straßburg ein. Am Mittwoch, 13. März, werden die Teilnehmer den Abgeordneten Daniel Caspary treffen, eine Plenarsitzung beobachten und Einblicke in die Arbeit dieser Institution gewinnen können.

Der Besuch des Parlaments steht am Nachmittag auf dem Programm. Bereits am Vormittag besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Führung durch das weltberühmte Münster oder einem Spaziergang durch die Altstadt.

Anmeldungen nimmt Barbara Lichter unter der Telefonnummer 0621/47 92 20 oder per E-Mail an die Adresse (barbara.lichter@web.de) entgegen. red

