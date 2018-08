CDU will einen Sitz mehr im Gemeinderat

Anzeige

Zum fünften Mal infolge hatte am Sonntag der CDU Gemeindeverband Edingen-Neckarhausen alle Freunde und Bürger zu seinem traditionellen Sommerfest in das Anwesen der Baumschule Georg Schneider eingeladen. Gekommen waren bei diesem heißen Sommertag viele, die es sich in der geräumigen Halle bei einem deftigen Weißwurstfrühschoppen gemütlich gemacht haben.

Wie in den vergangenen Jahren auch, war es dem Fraktionsvorsitzenden der örtlichen CDU, Bernd Grabinger, wichtig, zu diesem gemütlichen Zusammensein auch Politiker aus Bund und Land einzuladen. Und dieser Einladung folgten Julia Philippi (MdL), die vor nicht allzu langer Zeit die Nachfolge von Georg Wacker übernommen hatte, und Karl A. Lamers (MdB), der in seinen Grußworten den Rückgang der Arbeitslosigkeit und den wirtschaftlichen Aufschwung hervorhob. Dies seien auch die vorrangigen Themen gewesen, die bei seiner Sommertour vonseiten der Bürger an ihn gerichtet wurden.

Julia Philippi informierte über die letzte Debatte im Landtag, und sie konnte Bürgermeister Simon Michler verraten, dass die Kommunen besser ausgestattet werden. In seiner Ansprache hob der Fraktionsvorsitzende Bernd Grabinger die gut aufgestellte Kinderbetreuung hervor, und er ging auf die bereits abgeschlossenen wie auch noch zu erledigenden Bauvorhaben ein. Als Herkulesaufgabe bezeichnete er die Schaffung von Wohnraum. „Unseres Ziel muss die Erschließung von Neckarhausen-Nord als attraktives Wohngebiet für alle Schichten sein, und das muss mit der gebotenen Eile vorangetrieben werden“, forderte er. Auch wenn einige Vereine ihr angestammtes Domizil räumen müssten, so würden sie unter dieser Maßnahme nicht zu leiden haben: „Es darf unter den Vereinen keine Verlierer geben“, postulierte Grabinger und sagte jeden Verein eine neue Bleibe zu.