Chance vertan

Anzeige

Die Enttäuschung des Bürgermeisters ist nachvollziehbar. Erst strafen ihn die Bürger mit ihrem Votum gegen eine Bebauung im Mittelgewann ab – jetzt nimmt Michler genau dieses Meinungsbild auf und scheitert damit abermals an einer knappen Mehrheit, diesmal im Gemeinderat. Völlig zu Recht werden viele Bürger darüber nicht minder enttäuscht sein: Was gilt ihre Meinung, wenn sie so schnell wieder kassiert wird? Ausgerechnet von den Vertretern, die sie selbst gewählt haben? Haben sich die Ursachen der viel beklagten Politikverdrossenheit noch nicht bis in den Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen herumgesprochen? Offenbar nicht bei allen. Gemeinderat Hans Stahl hat es richtig formuliert: In dieser Abstimmung ging es auch darum, verloren gegangenes Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Diese Chance wurde vertan.

Formal ist es selbstverständlich völlig okay, das Mittelgewann mit 7,5 Hektar in den Flächennutzungsplan schreiben zu wollen, schon gar im langfristigen Horizont der Zeitstufe 2. An das Votum des Bürgerentscheids ist der Gemeinderat schließlich nur drei Jahre gebunden. Ein Kompromiss ist es ebenfalls, wenn man bedenkt, dass ursprünglich fast elf Hektar im Plan standen. Aber werden 7,5 Hektar auch politisch durchsetzbar sein, wenn es jemals konkret wird? Realistischer erscheint angesichtes der Diskussionen die kleinere Lösung, die Michler vorgeschlagen hatte: 4,2 Hektar als Abrundung hinter der Lipowa. Selbst Gegner einer kompletten Bebauung des Mittelgewanns würden dem wohl folgen können.

Formal ist es ebenso in Ordnung, dass alle Gemeinderäte – ganz gleich, wo sie oder Familienangehörige Grundstücke besitzen – über Fragen des Flächennutzungsplans abstimmen können. Der Ratstisch wäre sonst leer. Alle wohnen irgendwo im Plangebiet, das die ganze Gemeinde umfasst. Aber wie kommt es bei den Bürgern an, wenn – wohl gemerkt nicht nur, aber auch – um eigene Interessen gefeilscht wird? Diese Frage muss jeder für sich beantworten. 2019 sind Kommunalwahlen. In Edingen-Neckarhausen wird man sich dann noch oft an die Diskussion um den Flächennutzungsplan erinnern. Munition für einen spannenden Wahlkampf hat sie reichlich geliefert.