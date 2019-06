Chansons mit Anabelle Hund

Im Rahmen des Sommer-Festivals „Vive l’été“ veranstaltet die IGP mit der deutsch-französischen Sängerin Anabelle Hund im Großen Saal des Schlosses Neckarhausen am Samstag, 15. Juni, 20 Uhr, einen Abend mit französischen Chansons. Die Sängerin gibt eine kurze Einführung zu den Chansons, erzählt Anekdoten zu den Interpreten und Autoren und gewährt einen heiteren Blick hinter die Kulissen. Alle Zuhörer, auch ohne Französischkenntnisse, werden pure Emotionen und Poesie erleben. Anabelle Hund wird am Flügel von Marco Cruz begleitet. Karten zu zwölf Euro – ermäßigt acht Euro – kann man per E-Mail ordern an: igp@igp-jumelage.de. Außerdem gibt es eine Abendkasse. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.06.2019