„Chorleiter Thilo Ratai war der Hammer“

„Time to say goodbye“ – am vergangenen Wochenende haben sich die Sänger der evangelischen Kirchengemeinde in Edingen von ihrem langjährigen Chorleiter verabschiedet. Hierzu gab es am Samstag zwei Abendandachten und eine musikalische Abschiedsfeier. Der Kirchenchor sang zum letzten Mal unter Ratais Leitung und unter Mitwirkung des vorhergehenden Chorleiters Dirk Apfel an der Orgel.

Unter Mithilfe von Katharina Kreissig als Lektorin fand der Gottesdienst mit Gemeinde und Abschied in der Predigt seine Themen. Der Chor jubilierte mit den Kirchenliedern „Die Heiligen uns weit voran“ und „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“. Auch der Posaunenchor trat auf. In der Pause zwischen den Andachten sang der Chor seinem Chorleiter nochmal Danke. Mit dem Bach-Choral „Jauchzet Gott in allen Landen“ und einem vom Chor angepassten Text „Thilo! Jauchzen wir vom Edinger Kirchenchore“ gelang die Überraschung.

„Thilo war der Hammer“, fasste Schriftführer Dieter Hannak die gemeinsame Chorzeit zusammen. Nach der Andacht wurde vor der Kirche mit Sekt angestoßen. Ratai bedankte sich bei der Gemeinde für die „unglaublich schöne Zeit“. An Pfarrer Bernd Kreissig ging ein besonderer Dank „für sein großes Verständnis und Einfühlungsvermögen“ und an Organist Apfel für „seine musikalische Unterstützung“. Wehmütig erklärte der Chorleiter: „Ich werde die Gemeinde sehr vermissen.“ Ratai begann 2013 in Edingen den Kirchendienst und übernahm 2014 den Kirchenchor. Er wird ab Oktober in der Stiftskirche Stuttgart als musikalischer Assistent tätig sein. Bereits im März schloss Ratai sein kirchenmusikalisches A-Examen an der evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg ab.

Caroline Huppert übernimmt

„Wir selbst können in unserer Gemeinde natürlich keine hauptamtliche Kantorenstelle anbieten, und so freuen wir uns mit ihm, dass er sich nun beruflich weiter entwickelt. Auch wenn wir natürlich traurig sind, ihn zu verlieren“, sagte Pfarrer Kreissig. Künftig übernimmt Ratais Lebensgefährtin Caroline Huppert die Aufgabe als Chorleiterin. Sie studiert Kirchenmusik im Diplom-Studiengang in Heidelberg und ist seit vier Jahren Leiterin des evangelischen Kirchenchores in Mauer: „Meine Freude auf die Zusammenarbeit mit dem Chor in Edingen ist riesengroß.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020