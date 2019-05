Christian Huy spendet 125 Mal Blut

„Es gibt viele Möglichkeiten seinen Mitmenschen zu helfen. Eine davon ist das Blutspenden. Nicht umsonst heißt es Blut geben rettet Leben.“ Mit diesen Worten würdigte Bürgermeister Simon Michler den selbstlosen Einsatz der Blutspender zum Wohle anderer. Im Rahmen der Gemeindeehrung (wir berichteten) wurde das Engagement der ehrenamtlichen Lebensretter mit Ehrennadeln und Urkunden belohnt.

„In diesem Jahr darf ich ein seltenes und umso nachahmenswerteres Beispiel ganz besonders hervorheben. Mit der Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und der eingravierten Zahl 125, für sagenhafte 125 Blutspenden, wird Christian Huy geehrt. Eine ganz selten erreichte Ehre, die es dem Anlass entsprechend zu würdigen gilt“, betonte Michler. Sein Dank gelte aber allen Blutspendern, die mit ihrem Blut anderen Menschen helfen und sich damit in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Von zehn bis zu den 125 freiwilligen „Aderlässen“ reichte die Skala. Mit der Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Blutspenden wurden Christina Bertheau, Rolf Engert, Karoline Feest, Rita Heid, Gertrud Ringle und Janine Tödling ausgezeichnet.

Bereits 25 Mal hatten sich Sonja Erny, Karin Schwan und Michael Vollhardt im Dienst der guten Sache „anzapfen“ lassen und bekamen dafür die goldene Ehrennadel mit Lorbeerkranz und der Zahl 25 überreicht. Doppelt so oft waren Stephan Kraus-Vierling, Klaus Maier und Wolfgang Weinzierl aktiv, wofür sie die goldene Ehrennadel mit Eichenkranz und der eingravierten „50“ erhielten.

„Genaugenommen bin ich zwischenzeitlich schon bei 131 Spenden“, verriet Christian Huy im Anschluss an die Ehrung. Er geht sechs Mal im Jahr zum Blutspenden. „Meine Motivation ist Dankbarkeit, da ich selbst schon einmal Blut erhalten habe“, ließ Huy wissen. In drei Jahren habe er die Altersgrenze für Blutspender erreicht, bis dahin wolle er die 150-Spenden-Marke knacken.

Durch den Aderlass erneuere sich das Blut im Körper, das bedeutet neben der Hilfe für andere auch einen positiven Nebeneffekt für die eigene Gesundheit, weiß Wolfgang Weinzierl. Außerdem sei es immer unterhaltsam mit anderen Spendern beim abschließenden Imbiss zusammenzusitzen. Und Rolf Engert meinte kurz und knapp: „Blut rettet Leben, das ist meine Maxime.“ fer

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019