Corona-Hilfe: „Sozialfonds ungeeignet“

Um Bürgern in finanziellen Notlagen schnell und unbürokratisch helfen zu können, hat die Gemeinde Edingen-Neckarhausen vor einigen Jahren den Sozialfonds ins Leben gerufen. 2019 wurden aus dessen Bestand gut 9000 Euro an Bedürftige ausbezahlt. Rund 11 700 Euro gingen an Spenden ein, wie aus dem Bericht der Verwaltung bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hervorging. Ende April dieses Jahres war der Fonds noch mit gut 17 000 Euro gefüllt.

Für eine Umverteilung im großen Stil – im Sinne einer Corona-Hilfe – sei der Fonds nicht geeignet, erklärte Bürgermeister Simon Michler auf Nachfrage von Birgit Jänicke. Es gebe viele Menschen, die gern spenden würden, aber nicht wüssten, in welchen Topf, sagte die Rätin der Offenen Grünen Liste (OGL) und wollte wissen: „Kann dies der Sozialfonds leisten?“ Michler verwies auf rechtliche Grenzen, die auch das Kommunalrechtsamt bestätigt habe. „Wir sind kein Sozialhilfeträger“, erklärte er. Die Kommune verfüge nicht über ausreichend Informationen über die individuellen Verhältnisse ihrer Einwohner, um einen größeren Mittelbestand „fair“ verteilen zu können. Möglich seien freilich Spenden an Dritte, etwa für den Bildungsbereich. So komme das Geld den Hilfebedürftigen indirekt zugute.

Lernmaterial für Flüchtlinge

Allen Spendern danken wollte UBL-Rat Dietrich Herold, der für das Bündnis für Flüchtlingshilfe versicherte, dass man dort sehr sorgfältig überlege, wofür man das Geld ausgebe. Auch hier dient ein Fonds sozusagen als „Sammeldose“ für Spenden: der Flüchtlingshilfefonds. Abgewickelt wird er über die Konten der Gemeinde. Im vergangenen Jahr wurden dort knapp 2300 Euro eingezahlt und 3600 Euro von den Mitgliedern des Koordinierungsteams abgerufen. Ein großer Teil des Geldes floss in Lehr- und Lernmaterial für die Kinder von Flüchtlingsfamilien, wie Herold erläuterte. Ende April befanden sich noch knapp 4000 Euro im Flüchtlingsfonds. agö

