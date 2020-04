Corona zwischen Blockflöte und Sorge um die Demokratie

Er war der erste prominente Corona-Fall in Edingen-Neckarhausen: Edgar Wunder, Kreis- und Gemeinderat der Linken, hat sich vermutlich bei seiner Frau angesteckt, die als Ärztin in einer Klinik in Heidelberg arbeitet. Seit nunmehr fast zwei Wochen befindet er sich mit der ganzen Familie in häuslicher Quarantäne. Wir erreichen ihn nach Absprache per E-Mail telefonisch.

Wunder ist hörbar verschnupft. Die Krankheit verlaufe in Zyklen, schildert er bereitwillig seine ganz persönliche Geschichte. Alle drei Tage stelle sich ein neues Symptom ein. „Momentan bin ich schnell außer Atem“, erzählt Wunder. Das Fieber sei nie sehr hoch gewesen, zuweilen habe er unter Schwächegefühlen gelitten. „Ich fühle mich aber auf dem Weg der Besserung“, betont der 50-Jährige.

Seinen Gesundheitsstand meldet der Corona-Patient – wie alle anderen auch – zweimal täglich per Internet an das Gesundheitsamt. Körpertemperatur und Atemfrequenz gehören dazu, außerdem Symptome wie Husten, Geschmacks- und Geruchsverlust. Letzteres musste Wunder im Gegensatz zu seiner Frau in den anderthalb Wochen zum Glück nie notieren. Wenn die Veränderungen auffällig sind, meldet sich das Gesundheitsamt telefonisch, um nachzuhaken und bei Bedarf weitere Maßnahmen zu veranlassen. Als er zum Beispiel ein Schmerzgefühl in der Brust vermerkte, erhielt er sofort einen Anruf aus Heidelberg: „Ich fühle mich da wirklich gut betreut.“

Frische Luft im Garten

Als Familie mit zwei Kindern im Alter von sechs und acht Jahren dauerhaft ans Haus gefesselt zu sein, ist natürlich nicht einfach. Zum Glück haben die Wunders hinter ihrem Reihenhäuschen einen kleinen Garten, der ihnen den Aufenthalt im Freien erlaubt. „Mittlerweile klappt es ganz gut“, lässt Wunder durchblicken, dass es gewisse Anlaufschwierigkeiten gab. Vormittags machten die Kinder die Aufgaben, die von der Schule gestellt wurden, während der Vater Arbeiten für seine Uni-Tätigkeit erledigte. Nachmittags schob Wunder noch ein wenig eigenes Programm nach: „Jeden Tag war ein anderes Land dran, und als Belohnung gab es zum Schluss einen kleinen Film.“

Während er das so erzählt, erklingt im Hintergrund eine Blockflöte. Die Tochter Berenike übt. „Seit einem Jahr bekommt sie Unterricht“, verrät Wunder und ergänzt vorsorglich: „Ich selbst bin relativ unmusikalisch.“ Anders als seine Frau, die Bass in einer Jazzband spielt. Hausmusik gibt es also nicht bei Wunders. Bass und Blockflöte sind dafür auch keine wirklich gute Kombination, und die Hälfte der Familie hat es nicht so mit Musik.

Die beiden Kinder haben zum Glück keine Symptome, wurden deshalb auch nicht auf Corona getestet. „Aber die haben das Virus sicher auch“, glaubt Wunder. Insgesamt sei es bei ihm nicht schlimm gewesen, stellt er erleichtert fest: „Ich bin glimpflich davongekommen.“ Allerdings warnt er zugleich mit Nachdruck: „Man darf das nicht unterschätzen.“ Die große Gefahr bestehe darin, dass das Virus bei den Menschen sehr unterschiedlich anschlage und sehr ansteckend sei. „Es ist ganz offensichtlich notwendig, die sozialen Kontakte in drastischer Weise zu reduzieren“, betont er und hält die verhängten Maßnahmen für unvermeidbar: „Man sieht, dass es etwas bewirkt.“

Der Quarantäne kann Wunder auch Gutes abgewinnen. „Man hat viel mehr Zeit“, nennt er ein Beispiel. Auch für die Gesellschaft sieht er eine positive Lernerfahrung, weil die Menschen jetzt stärker aufeinander angewiesen sind. „Ich persönlich erfahre eine ungeheure Solidarität“, freut sich der Kommunalpolitiker. An die Politik im Land hat er auch einen Wunsch. Die Gemeindeordnung und andere Gesetze müssten so geändert werden, dass auch Entscheidungen per Video- oder Telefonkonferenz getroffen werden könnten. Entscheidend sei eine Transparenz, etwa durch die Veröffentlichung der Beratungen, etwa als Video oder Mitschrift.

„Sitzungen sind wichtig“

Wenn eine einzelne Sitzung des Gemeinderates ausfalle, dann sei das kein großes Problem, sagt Wunder. „Aber mehr legt die Gemeinde lahm“, warnt er. Eilentscheidungen des Bürgermeisters oder des Landrats oder schriftliche Abstimmungen hält Wunder auf Dauer für keine gute Lösung: „Damit wird die Demokratie ausgehebelt.“

