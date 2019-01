Dank Luther eine Ehefrau

Während Pfarrer Matthias Schipke und seine Familie im Umzugsstress sind, hält Steffi Winterschlaf. Die Landschildkröte erhielt der Pfarrer ehemals von der Mannheimer Stephanus-Gemeinde zum Abschied geschenkt, bevor er seinen Dienst in Edingen antrat. Am morgigen Sonntag wird vermutlich ein weiteres Präsent hinzukommen. Nach knapp 14 Jahren verlässt der Geistliche die evangelische Kirchengemeinde Edingen. Sein Dienstsitz ist künftig der Kirchenbezirk südliche Kurpfalz in Wiesloch. Vorrangig wird er in St. Ilgen als Pfarrer und Seelsorger arbeiten.

„Schon am ersten Sonntag im Februar werde ich dort Gottesdienst halten. Für mich geht es praktisch übergangslos weiter“, lässt der Pfarrer wissen. Dort wie hier liegt ihm besonders die Senioren-Seelsorge am Herzen, und er wird sich mit der Einführung des neuen Gesangbuches befassen. Dennoch ist es kein „weiter so“ für ihn. „Die Neuorientierung stellt der letzte Abschnitt in meiner beruflichen Laufbahn dar, ich nutze jetzt die Möglichkeit aufgrund meines Alters mich vom Schul-Deputat und damit dem Religionsunterricht befreien zu lassen“, konstatiert Schipke. Das bringe auch ein Stück Freiheit mit sich. So könne er jetzt auch außerhalb der Schulferien verreisen.

Ein Gespräch auf Einladung des Oberkirchenrats habe ihn darin bestärkt, einen Wechsel ins Auge zu fassen. Nach einer Zeitspanne von rund zwölf Jahren werde auch vom Rats-Gremium eine Veränderung favorisiert, um Pfarrern und Gemeinden neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Die Jahre in Edingen bewertet der Pfarrer als eine beruflich und familiär intensive Zeit. „Als wir hierher zogen, gingen meine beiden Söhne noch in den Kindergarten.“ jetzt macht Elias Abitur und Lucas befindet sich bereits im Studium. „Auch aus Steffi, unserer Baby-Schildkröte von ehedem, ist inzwischen ein stattliches Exemplar geworden“, fügt der Geistliche schmunzelnd an.

Pfarrer zu sein, das ist nach Schipkes Auffassung nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. Achtsam miteinander umzugehen und in liebevoller Aufmerksamkeit mit den Menschen verbunden zu sein, darin habe ihn Jesus bestärkt. „Er ist bei uns, er trägt uns“, ist Schipke überzeugt und fügt das bekannte Jesus- Zitat aus dem Matthäus-Evangelium an: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“

Schwerpunkt Sozialstation

Das gelte auch für den privaten Bereich. „Im Lutherjahr 2017 wurde mir noch einmal deutlich, dass ich es dem Reformator verdanke, als Pfarrer eine Ehefrau an meiner Seite zu haben, die mich unterstützt“, konstatiert Schipke. Beim Blick zurück auf seine Edinger Zeit stellt er fest, der Auf- und Ausbau der kirchlichen Sozialstation habe ihm besonders am Herzen gelegen. „Wir hatten immer pflegende Angehörige in der Familie, da weiß man aus Erfahrung, wie wichtig eine solche Einrichtung ist“, betont der Pfarrer. Auch der interreligiöse Dialog sei von ihm mit angestoßen worden. Und natürlich habe auch der digitale Wandel vor der Kirchengemeinde nicht Halt gemacht.

Hinzugekommen seien finanzielle und personelle Umstrukturierungen ebenso habe die Unterhaltung der Gebäude sowie die Standort-Frage im Hinblick auf das geplante Gemeindehaus eine immer wichtigere Rolle gespielt. Ziel sei es ja gewesen, wieder näher an die Kirche heranzurücken.

Sicherlich habe er sich manches im Hinblick auf die Gemeinde gewünscht, nicht alles habe sich verwirklichen lassen. Aber er gehe mit einem guten Gefühl und sei dankbar für alles, was gelungen ist. Morgen im Gottesdienst wird ihn Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller im Beisein von zwei Frauen der Gemeinde mit dem Entsendungssegen verabschieden.

