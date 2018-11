Dankeschön-Aktion im Freizeitbad

Vom Nikolaustag am Donnerstag, 6. Dezember, an gibt es im Freizeitbad Edingen-Neckarhausen die Zwölfer-Eintrittskarten zu einem günstigen Preis: Erwachsenen-Karten kosten 50 Euro (statt 60 Euro), Kinderkarten 25 Euro (statt 30 Euro). Die Mehrfachkarten gelten als „Tageskarten“ da sie keine zeitlichen Vorgaben für den Badebesuch vorsehen. Mit Beginn der „Dankeschön-Aktion“ am 6. Dezember ist der Kassen- und Kartenautomat im Foyer des Freizeitbades in Neckarhausens (Hauptstraße 356) bis zur Badeschließung am Samstag, 22. Dezember, auf den neuen Zwölfer-Kartentarif eingestellt. Vom 23. bis 26. Dezember ist das Freizeitbad für Reinigungsmaßnahmen geschlossen, außerdem an Silvester und Neujahr. red

