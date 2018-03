Das Kreative liegt ihr im Blut

Anzeige

Heute arbeitet Rebecca Schrepp als Erzieherin im Ladenburger Kindergarten St. Johannes, und damit nur einen Katzensprung von Sarahs Grundschule entfernt. Weil die dreiköpfige Familie damals keinen Bauplatz in der Römerstadt fand, wohnt sie in Edingen, der Heimat von Papa Andreas. Während dieser morgens in die Schlossschule nach Ilvesheim fährt, wo er in der Haustechnik tätig ist, bringt Mama auf dem Weg zur Arbeit die Tochter in die Schule.

„Opa holt mich mittags ab, und Oma kocht uns was Leckeres“, erzählt Sarah von ihrem Leben, das sie zu Hause in Edingen außerdem mit den beiden Hasen „Susi“ und „Strolch“ sowie acht Nymphensittichen teilt. Malen und basteln sind nicht die einzigen Lieblingsbeschäftigungen von Sarah: Bei einer Nachbarin der Großeltern nimmt sie Klavierstunden. Sie mag außerdem Inliner fahren und liest gerne Bücher, zum Beispiel aus der Reihe „Das Sams“. So sammelt sie auch fleißig Punkte für den „Leseausweis“ an ihrer Grundschule.

Außerdem schlägt Sarahs Herz für den Tanzsport: Zweimal wöchentlich trainiert sie bei der Jugendgarde des Edinger Karnevalsvereins „Kälble“. Dort ist ihre Mutter als Trainerin der „Minis“ und als Tänzerin in der Showtanzgruppe „No Limits“ aktiv. Noch eine weitere große Leidenschaft teilen die beiden: Mit Onkel Christian und Opa Willi Schrepp besuchen die Fußballfans möglichst alle Heimspiele ihres Lieblingsvereins SV Waldhof in Mannheim. Deshalb liest Sarah besonders gerne die Artikel über den Regionalligisten im Sportteil dieser Zeitung. Und deshalb schlüpft sie für das Foto vor ihrer Bilderwand im Kinderzimmer auch ins blauschwarze SVW-Fantrikot.

