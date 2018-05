Das Leben in der Gemeinde geprägt und gestaltet

Anzeige

Auch bei den Neckarhäuser Schützen genoss die Jubilarin als mehrfache Schützenkönigin royalen Status. Und nicht zuletzt zog sie bei den Wahlen zum Gemeinderat oftmals als „Stimmenkönigin“ mit weitem Abstand in das Bürgergremium ein.

Ab 1980 bis 2014 war sie als CDU-Vertreterin ununterbrochen im Gemeinderat aktiv. Ab1989 bis zu ihrem freiwilligen Rückzug aus der Kommunalpolitik begleitete Heidi Gade das verantwortungsvolle Amt der ersten Bürgermeister-Stellvertreterin. „Ich war in dieser Position sogar ein Jahr länger im Amt als der damalige Bürgermeister Marsch“, erzählt sie schmunzelnd. Für ihr langjähriges Engagement wurde sie mit hohen Auszeichnungen bedacht.

Lange Jahre im CDU-Vorstand

Eine Herzensangelegenheit ist für Gade die Partnerschaft mit Plouguerneau., die sie von Beginn an begleitet hat. Als sachkundige Bürgerin gehört sie nach wie vor dem Partnerschaftsausschuss sowie dem Seniorenausschuss an. Lange Jahre zählte Gade zum Vorstands-Trio des CDU- Ortsverbandes und war stellvertretende Vorsitzende der Frauen-Union. „Mir ist das „C“ wichtig, dass war der Grund weshalb ich in die CDU eingetreten bin“, bekennt die praktizierende Katholikin, die zwischenzeitlich im Vorstandsteam der kfd aktiv ist.

Bei etlichen anderen Vereinen sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr zählt sie als Unterstützerin ebenfalls zu den festen Größen. Außerdem engagiert sie sich in der Kulturinitiative KIEN. „Mir ist es wichtig etwas zurückzugeben“, bemerkt das Geburtstagskind und fügte an: „Ich wurde vor 55 Jahren so freundlich in der Gemeinde aufgenommen und lebe seither gerne hier. Dass auch andere Menschen diese Erfahrung machen, dazu will ich weiterhin einen Beitrag leisten.“

