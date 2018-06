„Das Tor wertet den Park auf“

Anzeige

An den beiden Neckarhäuser Originalen, dem vor dem Freizeitbad und seinem Pendant in der Parkmauer an der Speyerer Straße hatte Friedrich Herold als gelernter Eisendreher einst Ornamente ersetzt, die entweder vom Rost zerfressen oder von Menschenhand mutwillige zerstört waren. Und da von der ganzen Aktion einiges an Material übrig geblieben war, kam er auf die Idee sein eigenes Schlosstor zu bauen. Während Türrahmen und Gestänge aus Eisen sind, wurden die Ornamente aus weicherem Material geformt. Ein wenig künstlerische Freiheit gönnte sich Herold abseits der Originale unter anderem mit dem badischen Landeswappen als Mittelpunkt.

„Es war buchstäblich Schwerstarbeit bis das Tor in der Erde verankert war. Es mussten rund 500 Kilogramm in Etappen bewegt werden“, berichtete der Neckarhäuser Bauunternehmer Roland Schneider. Seine Firma hatte diesen Part unentgeltlich gestemmt. „Das Tor passt hierher und wertet den Park auf“, ist Birgit Piesch überzeugt. Sie und ihr Bruder Hermann Kothe zählen zur Besitzerfamilie des Parks, den die Gemeinde gepachtet und damit öffentlich zugänglich gemacht hat. „Eine tolle Sache, eine tolle Geschichte“, bemerkte Kothe zum freistehenden Parktor im Park. „Der Edinger Malerbetrieb Schoder will das Tor noch unentgeltlich „auffrischen“, damit die Roststellen beseitigt werden“, kündigte Bauamtsmitarbeiter Herbert Stein schon einmal an.

