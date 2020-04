Das Wahrzeichen des Ortes

Es ist weit herumgekommen, unser Rätselei. Zum Abschluss war es am Donnerstag noch einmal in Edingen zu Gast. An historisch und aktuell bedeutsamer Stelle. Drei kleine Dächer lugten im Hintergrund hervor. Doch sie schützten nicht das angesprochene Gebäude, die evangelische Kirche in Edingen, sondern drei steinerne Zeugnisse der Vergangenheit. Grabmäler von Geistlichen, die hier als Seelsorger tätig waren.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche befand sich früher der Friedhof, der im Jahr 1839 geschlossen wurde, wie aus dem Heimatbuch über Edingen hervorgeht. Bestattet wurden danach nur noch die Pfarrer Schütz und Walz. Wenige noch bestehende Grabmale sollten auf die Erweiterungsfläche in unmittelbarer Nachbarschaft verlegt werden. Man nimmt an, dass die Grabsteine, die sich heute an der Außenwand der Kirche befinden, ebenfalls dazu zählten. Einer davon wurde allerdings ins Innere der Kirche verlegt, um ihn vor einer weiteren Verwitterung zu schützen. Die Inschrift weist auf Friedrich Rasorius hin. Geboren 1553 in Kreuznach, wurde er am 20. Juni 1573 an der Heidelberger Universität eingeschrieben. Am 15. August 1586 war er bereits Pfarrer. Im Dezember 1614 verstarb er. Grabstein und Kirchenbuch widersprechen sich allerdings beim Datum. In Stein gemeißelt ist der 19. Dezember, in den Büchern steht der 22. des Monats.

Die Grabsteine befinden sich an der Außenwand des Chorraums. Die reformierte Kirchengemeinde hatte 1791 Baumeister Messing aus Bruchsal mit dem Neubau beauftragt, der 1793 fertiggestellt wurde. Die Festschrift zum 200. Jubiläum der Kirche gibt über die Geschichte Auskunft. In den Jahren 1884 bis 1889 verhandelte die Kirchengemeinde mit dem Grafen von Oberndorff über die Ablösung des Kirchenzehnts von Kirche und Pfarrhaus. 1896/97 wurden das bestehende Pfarrhaus und Pfarrgartengelände abgeteilt und verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf diente der Finanzierung eines neuen Pfarrhauses in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche. Dahinter entstand ein Wirtschaftsgebäude mit Waschküche, Schweinestall und darüber der Konfirmandensaal.

Die Kirche selbst ist in die Liste der Kulturdenkmale aufgenommen. In dem Eintrag heißt es: „Die einschiffige frühklassizistische verputze Kirche mit eingezogenem Frontturm wurde 1789/92 nach Plänen von J. Messing errichtet und erhielt 1873/74 einen Turmaufbau in neubarockem Stil.“ Die Kirche sei das Wahrzeichen des Ortes, „Beispiel des Bauens der Geistlichen Administration gegen Ende des 18. Jahrhunderts und des Übergangs zum klassizistischen Stil um die Jahrhundertwende.“

Wie an den Steinen außen hat auch am Innern der Kirche der Zahn der Zeit genagt. Eine Aufnahme von 1984, nach der letzten großen Renovierung, zeigt den Innenraum mit dem frei stehenden Altar in hellen Farben. So freundlich stellt sich das dem Besucher längst nicht mehr dar. Es gibt deshalb bereits Pläne für eine erneute Generalsanierung des mehr als 200 Jahre alten Gotteshauses. Doch zunächst muss ein anderes Projekt realisiert werden. Im ehemaligen Pfarrgarten, wo bis vor Kurzem noch das Gebäude mit dem ehemaligen Konfirmandensaal stand, wird ein neues Gemeindehaus gebaut. „Das steht uns dann übergangsweise für Gottesdienste zur Verfügung“, erläutert Wolfgang Ding vom Bauausschuss der Kirchengemeinde. Bevor es hier losgeht, muss erst noch die Baugenehmigung des Landratsamtes und die Baufreigabe durch den Oberkirchenrat vorliegen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020