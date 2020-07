Defizit bei Kita-Plätzen in Edingen-Neckarhausen

Auch nach Fertigstellung der neuen Kita Neckar-Krotten im Gemeindepark Edingen reichen die Kindergartenplätze in der Gemeinde möglicherweise nicht aus. Das hat Bürgermeister Simon Michler jetzt im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt. Vor allem in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen sei der Bedarf höher als das Angebot an Plätzen.

Am vergangenen Mittwoch hatte sich der

...