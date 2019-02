Dekanin erschrocken über erbitterten Streit

Großes Interesse fand eine von Mitgliedern der evangelischen Gemeinde Neckarhausen initierten außerordentlichen Gemeindeversammlung. Grund war die Trennung im vergangenen Jahr von der Leiterin des „Wawuschels“-Kindergartens in der Schlossstraße. Diese Angelegenheit sorgt seitdem für einigen Wirbel in der Kirchengemeinde.

Zentrales Thema der Versammlung war die Aussprache zum Leitungsverhalten von Kirchengemeinderat und Pfarrstelleninhabern sowie die Kosten dieses Rechtsstreites. Allerdings wurde schon im Bekanntmachungschreiben explizit darauf hingewiesen, dass Fragestellungen „nur unter Beachtung der Regelung des Vergleiches und der Wohlverhaltensklausel“ behandelt werden. Danach hält die Kirchengemeinde nicht länger an den Vorwürfen im Zusammenhang mit der Kündigung fest und die Parteien äußern sich nur „wohlwollend“ übereinander.

Die evangelische Kirchengemeinde Neckarhausen ist Trägerin der beiden Kindertagesstätten „Löwenzahn“ in der Schulstraße und „Wawuschels“ in der Schlossstraße. Nach der Kündigung einigten sich Arbeitgeber und Mitarbeiterin auf einen Vergleich, das Arbeitsgericht Mannheim sprach der Frau eine Abfindung in Höhe von 59 000 Euro zu, die Kündigung blieb bestehen.

Zur Kernfrage, ob die Gemeindeleitung angemessen gehandelt hat, nahm Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller Stellung: „Wir sind hier Gemeinde. Wir sind nicht vor Gericht und kein Aufsichtsrat.“ Zugleich zeigte sie sich „erschrocken, wie erbittert der dieser Konflikt teilweise geführt wird“. Sie bedauere, dass dies die lebendige Gemeinde „zu polarisieren droht“.

Der Leiter der Abteilung Dienstrecht und Arbeitsrecht im Evangelischen Oberkirchenrat, Rechtsreferendar Kai Tröger-Mehling, sollte „kirchen- und aufsichtsrechtliche Aufklärung“ geben. „Wir sehen, dass das Miteinander hier vor Ort droht, ernstlich Schaden zu nehmen“, sagte der Jurist. „Ich kann Ihnen mitteilen, dass der Oberkirchenrat keinen Anlass sieht, die Entscheidung des Kirchengemeinderates zu beanstanden oder bei der Dienstaufsicht einzuschreiten“, teilte der Jurist als Ouintessenz seines mehrseitigen Vortrages den Gläubigen in der vollbesetzen Kirche mit. Zum Thema Geld sagte er: „Da es letzlich um das Wohl der Kinder geht, spielen Finanzen nur eine untergeordnete Rolle.“

Kritik am Umgang mit Konflikt

Unverständnis zeigten bei der Diskussion verschiedene Gemeindemitglieder und übten heftige Kritik über die Art, wie mit der Kündigung umgegangen worden sei. In einer lebhaften Gesprächsrunde wurden dem Kirchengemeinderat und dem Pfarrehepaar auch mangelnde Kommunikationsbereitschaft und fehlende Absprachen mit der politischen Gemeinde wegen Kostenübernahme vorgehalten. Die entstandenen Kosten durch die Kündigung seien durch Rücklagen und laufende Betriebskosten abgedeckt, legte der Fachausschuss dar. Der Kirchengemeinderat bemängelte eine Darstellung der Sachverhalte „mit ungleichgewichtigen Informationen“.

Gemeindemitglied Ingeborg Schiele sprach ihren Unmut über die aktuelle Situation aus: „Die Kirchengemeinde ist nicht nur der Kindergarten. Jetzt muss mal Schluss sein.“ Der Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Eberhard Klass, stellte zum Abschluss fest: „Es war heute eine gute Diskussion. Besser als alles andere, was vorher gelaufen ist. Die Kündigung war für alle Seiten schmerzhaft.“

