Der Kübel ist ein Hingucker

Für blühendes Wachstum in ihrem Kübel sorgen aktuell vor allem Geranien umgeben von üppigen Grünpflanzen. An den seitlichen Gestängen ranken sich blaue und gelbe Kletterpflanzen zum Schild mit der „Schrittgeschwindigkeit“, empor. „Bald entfalten Nachtschattengewächse vom Gardasee ihre Blüten. Die stellen einen ganz besonderen Hingucker im Kübel dar und entsprechend begehrt ist ihr Samen“, lässt Doris Baumann wissen. Wenn dann der Herbst ins Land zieht, wechselt nicht nur die Jahreszeit, sondern auch ein Teil der Bepflanzung. Dann kommt „Winterhartes“ wie Erika in den Kübel.

Pflanzen von der Gemeinde

„Ja, es macht schon Arbeit und es kostet auch Geld, aber solange ich noch gesund und munter bin, mache ich weiter“, kündigte die ehrenamtliche Grünpflegerin schon einmal an.

Seitens der Gemeinde würde man sich über weitere Freiwillige freuen. „Es wäre schön, wenn noch mehr Bürger dazu beitragen, dass Edingen-Neckarhausen aufblüht“, bemerkte Umweltbeauftragte Vivien Reinhard dazu. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass Pflanzen über die Gemeinde kostenlos bezogen werden, um die öffentlichen Kübel und Pflanzbeete zu gestalten. „Sagen Sie uns, was und wo Sie gerne pflegen möchten und in welchem Umfang Sie das tun wollen“, regte Reinhard an und ergänzte: „Wir sind über jede Unterstützung dankbar.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018