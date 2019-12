Der Neubau könnte bis 2023 beginnen

Vor zehn Jahren haben die Feuerwehren in Edingen und Neckarhausen den Bau eines gemeinsamen Gerätehauses beantragt, seitdem werden sie immer wieder vertröstet. Nach einem Besuch von Gemeinderäten in den Domizilen der Brandschützer und der anschließenden Klausurtagung kommt jetzt offenbar wieder Bewegung in die Sache.

„Wir werden im kommenden Jahr eine Planungsrate von 70 000 Euro in den

...