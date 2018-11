Deutscher Kürbis trifft bretonische Meeresfrüchte

Mit einem gut besuchten bretonischen Abend der IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft in der Pestalozzihalle in Edingen sind die Feierlichkeiten zum Jubiläum der Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau ausgeklungen. Bei deutsch-französischen Leckereien, bretonischem Tanz und entsprechender Musik wurden Erinnerungen wach, an das „Goldene“ aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Jumelage Ende August. Die einzelnen Stationen der Festwoche ließ dann noch einmal der Jubiläumsfilm Revue passieren, der an diesem Abend seine Premiere feierte.

IGP-Vorsitzende Barbara Rumer lud die Gäste zum „Mitschwingen und Mittanzen“ ein. Für Letzteres sorgte Werner Bachmann musikalisch und Tanzlehrerin Gabriele Haun choreografisch. „Zueinander, auseinander, Platzwechsel“, gab sie Anweisungen für den bretonischen Reihentanz, zu dem sich spontan ein Kreis formiert hatte. „Besser habe ich das in Plouguerneau auch nicht gesehen“, kommentierte Gemeinderat Dietrich Herold den harmonischen Bewegungsablauf der Tänzer und fügte an: „Wie man sieht, hat die Freude am Tanzen und die bretonische Lebensart auch in unserer Gemeinde fest Fuß gefasst.“

Zwischendurch konnten sich nicht nur die Tanzbegeisterten an deutsch-französischen Leckereien stärken. Hobbyköche vom Vorstands-Team hatten zusammen mit einigen Unterstützern frische Kürbissuppe gekocht. Unter dem Motto „deutscher Kürbis trifft bretonisches Meer“ wurden dazu Spießchen mit Crevetten aus dem Nachbarland serviert. Ebenso partnerschaftlich versammelten sich diverse Sorten von Käse auf dem Teller, die mit Baguette und bretonischer Salzbutter gereicht wurden. Und wer zum Abschluss Lust auf Süßes hatte, der konnte bei „Tarte aux pommes“, einer französischen Apfeltarte, zugreifen, die Klara Koslik gebacken hatte.

Dass die Liebe zur Partnerschaft nicht nur durch den Magen geht, zeigte sich beim Jubiläumsfilm der von IGP, Juz 13 und FOEN gedreht worden war. „Da kommen Sie“, freute man sich noch einmal im Nachhinein, als der Bus mit den Franzosen den Neckarhäuser Schloss-Kreisel umrundete.

Sowohl sprachlich als auch musikalisch unterlegt, zeigt der Film die Aktivitäten der Festwoche und ruft Erinnerungen an Tage wach, an denen die Partnerschaft nicht nur gepflegt, sondern auch gelebt wurde. Barbara Rumer dankte zum Abschluss Werner Kaiser, Walter Heilmann, Arne Heider und Phillip Schaefer für die Bearbeitung des Films sowie Emma Iddir, die aktuell im Rahmen des deutsch-französischen Freiwilligendienstes ein Jahr in der Gemeinde absolviert und die Übersetzungen übernommen hatte.

„Der Film war eine tolle Sache, es wurden noch einmal die schönen Erinnerungen an die Partnerschaftswoche aufgefrischt. Ein gelungener Abschluss des Jubiläumsjahres“, kommentierte Partnerschafts-Urgestein Heidi Gade das cineastische Highlight. IGP-Chefin Barbara Rumer sah das genauso: „Man vergisst angesichts der fantastischen Bilder die ganze Arbeit, die im Vorfeld der Festwoche gestemmt werden musste.“

Eine Grußbotschaft kam übrigens auch von IGP-Ehrenmitglied Alfred Grosser. Der 93-jährige deutsch-französische Publizist ist nach eigenen Angaben momentan nicht reisefähig und bedauerte, dass er am bretonischen Abend nicht teilnehmen konnte. fer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018