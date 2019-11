Die Freundschaft kulinarisch gefeiert

Bekanntlich geht die Liebe zu Frankreich auch durch den Magen. Der bretonische Abend, der zu den Klassikern im Veranstaltungskalender zählt, ist so ein Anlass, die französische – oder in diesem Fall die bretonische – Lebensart zu pflegen. Meeresfrüchte frisch aus der Partnergemeinde Plouguerneau wurden in der Pestalozzihalle in großer Vielfalt aufgetischt.

Die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP), Barbara Rumer, begrüßte die Gäste zum „Meeresfrüchteabend“. Sie freute sich über die große Resonanz, die die Veranstaltung gefunden hatte. „Jean-Yves Appriou hat uns mit Austern, Crevettes, Krebsen und Langoustines eingedeckt“, dankte die IGP-Vorsitzende für den bretonischen Beitrag zum Abendessen.

Korrekte Zubereitung wichtig

Der Partnerschaftsfreund, der zu den Urgesteinen dieser Verbindung zählt, hatte die wertvolle Fracht in seinem Camping-Fahrzeug mitgebracht. An diesem Abend wurde die Lust auf die Bretagne vor allem kulinarisch gestillt. Für die Neulinge unter den Meeresfrüchte-Fans gab die Vorsitzende eine kleine Einweisung in die Handhabung der Geräte, die auf den Tischen lagen. Mit deren Hilfe wurden die Schalen- und Krustentiere geknackt und ihr zartes Fleisch herausgelöst. „Unsere Küchen- Equipe hat schon am Morgen mit der Arbeit begonnen, die Vorbereitungen für den Meeresfrüchteabend sind sehr aufwendig“, sagte die Vorsitzende und fügte an: „Mit einem solchen Event wollen wir den Mitgliedern und Freunden, als tragender Säule unserer Partnerschaft, zum Jahresausklang noch einmal etwas Besonderes bieten.“

Unter den Gästen waren auch richtige Spezialisten, wie beispielsweise der Ilvesheimer Claus-Peter Wiggert. Er pulte das Innenleben kleiner Meeresschnecken als besonderen Leckerbissen heraus.

„Es war total lecker, ich kannte das bisher nicht, obwohl ich als junger Mann ein Jahr lang in Frankreich auf einer Obstplantage gearbeitet habe“, verriet Gemeinderat Georg Schneider (CDU). Dass es sich bei der Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau um eines der „Leuchtturm-Projekte“ im Rahmen der deutsch-französischen Städte-Partnerschaften handelt, wurde beim Blick in den aktuellen Band der Reihe „Bausteine zur Ortsgeschichte“ deutlich. Er trägt den Titel „Edingen-Neckarhausen-Plouguerneau – eine deutsch-französische Partnerschaft.“

Herausforderung für Autoren

„Es wird zu diesem Thema noch ein zweiter Band erscheinen. Der Umfang ist der Tatsache geschuldet, dass der Inhalt in deutscher und französischer Sprache verfasst ist“, erklärte Dietrich Herold als Vorsitzender der IG Museum, die als Herausgeber fungiert. Die Bände erscheinen in der örtlichen Edition Fetzer. „Neben all unseren anderen Aufgaben war es eine Heidenarbeit, das Buch vom Inhalt her zu realisieren“, erklärte der IGP-Ehrenvorsitzende Erwin Hund.

Er hat selbst mehrere Kapitel verfasst. Dazu zählt eine Zwischenbilanz nach 50 Jahren Partnerschaft sowie ein Blick in die Zukunft. „Das Buch beschreibt aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln wie wir die Partnerschaft leben“, erklärte Hund. Bei der Buch-Präsentation wurde der Ehrenvorsitzende mehrmals gebeten, ein Exemplar zu signieren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019