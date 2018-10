Die grünen Schreihälse kennt fast jeder

Der Natur auf der Spur war die Kinder- und Jugendgruppe der Ortsgruppe Edingen-Neckarhausen des Naturschutzbundes (NABU) bei ihrer Exkursion am heimischen Neckar. Neben dem Erkunden der Vogelwelt stand das Sammeln von naturnahem Bastelmaterial auf dem Programm. „Wir wollen bei unserem nächsten Treffen Kastanien-Männchen basteln“, kündigte Gruppen-Leiter Joachim Frank schon einmal an.

Es war das zweite Treffen seit der Gründung der Kinder- und Jugendgruppe. Aktuell gehören der Gruppe ein knappes Dutzend Kinder und Jugendliche an. „Unsere Zielgruppe sind die etwa Sechs- bis 13-Jährigen. Wir würden uns natürlich über weiteren Zuwachs freuen“, betonte Joachim Franz. Der Anfang ist vielversprechend. Das Programm kommt bei den Kindern an. Der Treffpunkt im ehemaligen Garten der Edinger Schlosswirtschaft, der jetzt als öffentlicher Park genutzt wird, war ein idealer Ort sowohl zum Kastanien-Sammeln, als auch zum Beobachten von Vögeln, die im und über dem Neckar kreuzten.

„Jeder kann sich einen Vogel aussuchen und einen entsprechenden Steckbrief anfertigen“, teilte Joachim Franz schon einmal die Blätter für die steckbrieflich zu vermerkenden Vögel aus. Um buchstäblich näher dran zu sein, hatte er ein Fernglas mitgebracht. „Seht mal, was da schwimmt“, zeigte Franz auf einen dunkelgefiederten Neckarbewohner. Das Erraten eines Teichhuhns stellte sich als gar nicht so einfach heraus. Klar, dass jedes Kind die vorbeiziehenden Schwäne erkannte. „Was für einer ist das jetzt?“, zeigte der Gruppen-Leiter auf einen großen schwarzen Vogel, der in Angler-Kreisen nicht allzu sehr geschätzt wird. Nach etwas Raten machte man einen Kormoran auf dem Vogel-Steckbrief dingfest.

Die lauten grünen Schreihälse, die kurz in einem der Parkbäume rasteten, kannte hingegen fast jedes Kind. „Das sind Papageien“, war man sich schnell einig. Genauer gesagt handelte es sich um grüne Halsband-Sittiche, die einst vor allem im Neckarhäuser Schlosspark beheimatet waren. „Zwischenzeitlich lebt diese Papageienart in weiten Teilen Deutschlands. Sie werden auch als Neozoen bezeichnet, weil sie hier ursprünglich nicht beheimatet waren“, erklärte Jürgen Schnepf.

Das NABU-Mitglied ist zugleich ein Aktiver des Vogelvereins Ilvesheim und kennt sich unter den Gefiederten aus. Nachdem man die Vögel auf den Steckbriefen abgehakt hatte, ging es weiter Richtung Krottenneckar. Unterwegs wurden bunte Blätter und weitere Herbst-Utensilien eingesammelt. „Wir wollen damit ein Herbst-Mandala oben im Park gestalten“, verriet Joachim Franz. Der Literatur-Wissenschaftler an der Uni Mannheim war nach eigenem Bekunden zunächst „stilles“ NABU-Mitglied. Als dann eine NABU-Ortsgruppe initiiert wurde, beschloss er, sich zu engagieren.

Im weiteren Verlauf der Exkursion stieß man dann noch auf den Gedenkstein einer berühmten Persönlichkeit, die in Edingen zwar nicht gelebt hat, aber auf der Durchreise von Mannheim nach Heidelberg am 28. August 1680 hier verstorben. Es handelt sich um Kurfürst Karl-Ludwig, Vater der berühmten Lieselotte von der Pfalz, die als eine der bekanntesten Briefeschreiberinnen ihrer Zeit in die Geschichte eingegangen ist.

„Ist er hier begraben?“, wollte Fabrizio wissen. „Nein, er wurde in Heidelberg beerdigt. Der Gedenkstein erinnert an den Sterbeort des Kurfürsten“, erklärte Joachim Franz.

Info: Weitere Infos: info@nabu-edingen-neckarhausen.de

