Die Langlaufski gegen Turnschuhe eingetauscht

„Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ein toller Event für die ganze Familie“, lobte Allyn Raw den zweiten Sommer-Biathlon des TV Neckarhausen. Der in Edingen lebende Brite war samt Ehefrau und Söhnen angetreten. Insgesamt gingen 30 Teilnehmer in den verschiedenen Altersklassen an den Start. Die Mehrzahl von ihnen gleich in doppelter Funktion und zwar als Einzelkämpfer sowie im Dreier-Team. Nach Beendigung des Wettbewerbs wurde die Zeit bis zur Siegerehrung noch für ein kleines Spielfest genutzt.

„Nachdem der Schlosspark wegen der Sturmschäden geschlossen war, mussten wir umdisponieren und den Parcours auf unserem Vereinsgelände anlegen“, erklärte TVN-Pressewart Wolfgang Schmidt. Maßgebliche Organisatorin der sommerlichen Biathlon-Variante des ansonsten „eiskalten“ Sports war Elisabeth Noglik. „Ich wurde von einem tollen Team unterstützt, alles lief rund“, stellte Noglik fest.

Pro Fehlwurf eine Strafrunde

Die Biathlon-Regeln wurden der Jahreszeit und den Gegebenheiten angepasst. Anstatt auf Skiern liefen die Teilnehmer per pedes drei Runden. Dazwischen wurde scharf geschossen, allerdings nicht mit Gewehren, sondern mit Gross-Boule-Bällen auf Eimern. Wer es nicht schaffte die Eimer mit drei Würfen umzuhauen, musste pro Fehlwurf eine Strafrunde absolvieren. Für Kinder bis neun Jahren wurde der Abstand bei der Wurfdisziplin verringert, so dass sie beim „Eimer-Abschuss“ näher dran waren. Dieser Vorteil wurde von einigen Jung-Biathleten auch fleißig genutzt.