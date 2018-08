Die letzte Metzgerei im Ort schließt für immer ihre Türen

Anzeige

Der kurze Weg zum Metzger wird nun länger, die Edinger Geschäftswelt um einen Traditionsbetrieb ärmer. Nach 38 Jahren schließt die Metzgerei Schwab für immer ihre Pforten. An diesem Samstag ist der letzte Verkaufstag. Was bis dahin nur dem Fleisch gestattet war, können dann auch Karl und Ursula Schwab für sich in Anspruch nehmen: „In Ruhe selbst einmal abhängen.“

Das Geschäft als solches besteht schon etwas länger und wurde von den Schwabs zunächst als Filialbetrieb beliefert. Das Ehepaar führte damals noch eine Gaststätte mit Metzgerei in Tairnbach im Kraichgau. Kennengelernt hatten sich die beiden im Eppinger Gasthaus von Ursula Schwabs Schwester, dem ebenfalls eine Metzgerei angegliedert war. Die gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitete dort in der Küche, ihr späterer Mann war als Metzgergeselle im Betrieb beschäftigt. Beide waren 19 Jahre alt, als sie heirateten und den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit anstrebten.

Nach der Übernahme der Metzgerei in Edingen wurde der Laden komplett umgebaut und den Bedürfnissen der Zeit angepasst. Letzteres galt auch für das umfangreiche Angebot an Fleisch- und Wurstwaren. „Frische aus erster Hand“, lautete der Spruch auf den Verkaufstüten, und das war keine leere Floskel. „Unsere Schlachttiere stammten aus der Region, wurden artgerecht gehalten und nicht über hunderte von Kilometern bis zum Schlachthof gekarrt“, betont Karl Schwab. Nach der Schlachtung kamen die Tiere als Frischfleisch zurück. In der eigenen Wurstküche wurden rund 30 Wurstsorten hergestellt, während die besten Stücke in die Fleischtheke wanderten.